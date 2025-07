Morre em São Paulo Dona Jacira, mãe do rapper Emicida

Jacira Roque de Oliveira, mais conhecida como, Dona Jacira, morreu nesta segunda-feira (28), aos 60 anos de idade, em São Paulo. Ela era mãe do rapper Emicida e do empresário Evandro Fioti. Jacira estava hospitalizada na capital paulista, mas não teve a causa da morte divulgada.

Dona Jacira tinha Lúpus e fazia hemodiálise há mais de 25 anos. Ela também deixou duas filhas, Katia e Katiane. Nascida e criada na Zona Norte de São Paulo, sua vida foi marcada por dificuldades, desde os maus-tratos na infância até a perda do marido e a luta contra a pobreza.

"Minha mãe foi empregada doméstica durante anos (...) Ela não podia comer na mesma mesa que as pessoas, usar os mesmos talheres e nem podia comer a mesma comida", afirmou Emicida em entrevista.

Já na maior idade, Jacira começou a se dedicar completamente a arte. Em suas obras e escritas, ela revisou suas raízes ancestrais, além de celebrar a cultura negra e a sabedoria popular.

No ano de 2016, Emicida lançou um dos grandes sucesso de sua carreira com a música "Mãe", em homenagem á Dona Jacira, que participa do clipe que acumula mais de 19 milhões de visualizações no Youtube.