Detran realiza atendimento exclusivo para pessoas com deficiência neste sábado (26)

O Detran abrirá seus postos em todo o estado do Rio de Janeiro para atendimento exclusivo de pessoas com deficiência (PCD), para solicitarem a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), neste sábado (26).

A ação faz parte de uma iniciativa de inclusão promovida pelo departamento, que desde junho reserva os últimos sábados do mês para o público PCD, como política de acessibilidade. A iniciativa tem foco na emissão da nova Carteira de Identidade Nacional, que usa o número do CPF como número de identificação única.

O presidente do Detran RJ, Vinicius Farah, afirmou que o órgão está proporcionando ao público PCD um atendimento mais humanizado e personalizado. "Com ambiente mais acessível, garantindo uma redução significativa do tempo de espera. Estamos trabalhando para melhorar a vida dos cidadãos fluminenses, demonstrando nosso compromisso com as iniciativas de inclusão social”.

Leia também:

➣Botafogo negocia contratação de centroavante iraniano da Inter de Milão

➣ Homem morre após passar um mês bebendo apenas cerveja

O atendimento será realizado mediante através de agendamento prévio, pelo site do Detran RJ ou pelos telefones (21) 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042.

No dia do atendimento, a pessoa deve apresentar a certidão de nascimento ou casamento original (ou cópia autenticada em cartório), um documento com o número do CPF, comprovante de residência e um laudo médico que indique o tipo e grau da deficiência, com o código CID (Classificação Internacional de Doenças).

A atual carteira de identidade com o número do RG, continuará valendo até 2032.