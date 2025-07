Fundação Cecierj oferece 5.700 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional à distância

A Fundação Cecierj, vinculada da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, está com inscrições abertas para 5.700 vagas em 16 cursos gratuitos de qualificação profissional. Direcionadas a jovens e adultos que desejam se inserir ou se recolocar no mercado de trabalho, as formações são oferecidas na modalidade de Ensino à Distância (EaD). As inscrições podem ser realizadas até o dia 7 de agosto.

"Estamos oferecendo oportunidades reais de qualificação para que milhares de fluminenses possam ampliar suas possibilidades de geração de renda e empreendedorismo. É uma política pública que democratiza o acesso ao conhecimento e fortalece a economia do estado com base na educação", afirma o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes.

As vagas serão distribuídas por meio de sorteio com base na Loteria Federal do dia 9 de agosto de 2025, garantindo isonomia e transparência no processo de seleção. As aulas acontecerão de 13 de agosto a 16 de dezembro de 2025.

Educação acessível

Os cursos livres de qualificação oferecidos pela Fundação Cecierj têm carga horária de 160 a 180 horas e foram planejados para desenvolver competências técnicas e comportamentais alinhadas às exigências do mercado de trabalho atual.

Voltados tanto para quem está buscando o primeiro emprego quanto para quem deseja se requalificar ou empreender, os cursos abordam temas em alta como marketing digital, ciência de dados, ESG, gestão de projetos, turismo, atendimento ao público, entre outros.

As aulas são conduzidas em um ambiente virtual acessível, com apoio de tutores e materiais didáticos gratuitos. O formato remoto permite que os alunos estudem em seus próprios horários, conciliando a qualificação com outros compromissos familiares ou profissionais. A inscrição deve ser feita por meio do site da Fundação Cecierj: www.cecierj.edu.br/extensao.

Cursos oferecidos

1. Administração na prática

2. Ciência de dados para iniciantes

3. Criação e trabalho nas culturas populares

4. Contabilidade para não contadores

5. Custo e formação de preço

6. Direito do consumidor para empreendedores e consumidores

7. ESG e práticas de sustentabilidade

8. Fábrica de resultados: domine a gestão de produção

9. Fundamentos sobre segurança do trabalho e sua importância

10. Gestão de recursos humanos

11. Introdução à gestão de projetos

12. Marketing digital para empreendedores

13. Power BI

14. Práticas de compras e licitações em organizações

15. Recepção de excelência: domine a arte do atendimento

16. Turismo na prática: tudo o que você precisa saber