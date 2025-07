Supermercados Mundial abre vagas em Niterói e no Rio de Janeiro

O Supermercados Mundial está com novas vagas abertas para diferentes áreas operacionais em suas unidades do Rio de Janeiro e de Niterói. São oportunidades para cozinheiro (1 vaga exclusiva para Niterói), peixeiro (1 vaga) e fiscal de prevenção (10 vagas). Para todos os cargos, é exigido ensino fundamental completo.

Entre as funções, o cozinheiro será responsável pelo preparo das refeições seguindo cardápios pré-determinados e boas práticas de higiene e conservação dos alimentos e utensílios. Já o peixeiro atuará na manipulação, corte, limpeza e venda de pescados e frutos do mar. O fiscal de prevenção terá como foco o monitoramento e a segurança do ambiente de loja, garantindo o bom funcionamento da operação.

A remuneração é a partir de R$ 1.880,60, além de benefícios como plano de saúde e odontológico, vale-transporte, alimentação no local, seguro de vida, plano funeral e premiação por assiduidade.

Os interessados devem enviar o currículo atualizado por e-mail para curriculorh@supermercadosmundial.com.br ou pelo WhatsApp (somente mensagens): (21) 99241-2708.

Com mais de 81 anos de história e 20 lojas no estado, o Supermercados Mundial reforça seu papel como grande gerador de empregos no Rio de Janeiro e reafirma seu compromisso com a valorização de profissionais em diferentes fases da vida.