Após eliminação do Flamengo no Mundial de Clubes, Musa do Vasco envia nudes para Harry Kane: "Obrigado!"

A musa do Vasco Bia Fernandes celebrou muito a eliminação do Flamengo - Foto: Divulgação

A musa do Vasco Bia Fernandes celebrou muito a eliminação do Flamengo para o Bayern de Munique nas oitavas de final do Mundial de Clubes e resolveu agradecer o artilheiro da partida, o atacante inglês Harry Kane de uma maneira diferente. A beldade enviou alguns dos seus nudes de graça para o goleador do time alemão.

"Foi uma maneira que eu tive para agradecer ao time alemão" | Foto: Divulgação

"Foi uma maneira que eu tive para agradecer ao time alemão. Nós torcedores do Vasco estamos bem felizes com essa eliminação do nosso maior rival e somos eternamente gratos ao Bayern de Munique. E como sou muito fã do Harry (Kane) há muito tempo e ainda cravando 2 gols em cima do Flamengo, fui ao delírio. Daí não pensei duas vezes e mandei algumas fotinhas do meu Privacy no privado do Instagram dele. Respeito muito ele, mas foi a forma espontânea que tive naquele momento", afirmou.

A beldade enviou alguns dos seus nudes de graça para o goleador | Foto: Divulgação

A musa do Vasco faz sucesso na plataforma Privacy e garante que jogadores brasileiros e estrangeiros já compraram seus nudes. "Principalmente do Vasco e de rivais também, e alguns gringos. Mas sempre aparecem com perfis fake, porque são comprometidos ou não querem exposição. Inclusive, já recebi mensagens de alguns deles, mas não sou maria-chuteira", garantiu.