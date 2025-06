Maricá terá Pontos de Atendimento Virtual (PAVs) da Receita Federal a partir de julho

A Prefeitura de Maricá, em parceria com a Receita Federal, anuncia que a cidade receberá o Ponto de Atendimento Virtual (PAV) da Receita Federal do Brasil a partir do dia 1º de julho. O serviço será inaugurado nas três unidades dos Serviços Integrados Municipais (SIM), do Centro, Itaipuaçu e São José, facilitando a vida do cidadão maricaense que não vai mais ter que se deslocar até Saquarema ou Niterói para acessar as soluções oferecidas pelo órgão.

A iniciativa foi formalizada em fevereiro deste ano, quando a secretária de Gestão Tributária e Fiscal de Maricá, Lawrice Souza, visitou a sede da Receita Federal, em Brasília, para alinhar a vinda dos Pavs para o município.

O principal objetivo dos pontos é facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços da Receita Federal, diminuindo assim o fluxo nas unidades tradicionais e aproximando mais o atendimento dos contribuintes da cidade.

Serão mais de 20 serviços oferecidos pelo PAV entre os cinco grupos principais: Cadastros, Situação Fiscal, Declarações e Demonstrativos, Pagamentos e Processos e Procurações.

O PAV poderá ser utilizado nos seguintes endereços:

SIM Itaipuaçu

Rua Van Lerbergue, 6777 (antiga rua 34)

SIM Centro

Rua Álvares de Castro, 272

SIM São José

Rodovia Ernani do Amaral Peixoto, KM 21 (esquina com Av. Elomir Gonçalves da Silva)

Os atendimentos funcionarão de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, sem a necessidade de agendamento prévio.