São Gonçalo alerta para violência contra idosos

A atividade contou com a participação da equipe multidisciplinar do local - Foto: Divulgação

A atividade contou com a participação da equipe multidisciplinar do local - Foto: Divulgação

O Espaço Avançado de Atenção Integral ao Idoso, no Jardim Catarina, fez uma atividade diferenciada para os idosos usuários do local e seus parentes na tarde desta sexta-feira (27). A confraternização contou com palestras de orientação sobre os tipos de violência contra as pessoas idosas e dinâmicas de grupo. A ação faz parte da Campanha Junho Violeta e também é em alusão ao Dia Mundial de Combate à Violência Contra as Pessoas Idosas, lembrado no dia 15 de junho.

A coordenadora do Programa Municipal de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Idosa, Maria Liduína da Silveira, lembrou que este tipo de orientação chama atenção dos idosos para ficarem atentos aos seus direitos e para não serem vítimas de nenhum tipo de violência.

“Sempre lembramos, em todas as oportunidades, que a violência não é só física, que é a mais fácil de ser reconhecida. Há também a sexual, também fácil de se identificar, e ainda a psicológica, a institucional e a patrimonial. Além disso, temos que considerar a negligência, o abuso financeiro e a discriminação – que também são formas de agressão e têm que ser notificadas”, explicou Maria Liduína.

Os idosos que frequentam o espaço são sempre observados pelos servidores, que são capacitados para identificar com mais facilidade aqueles que são vítimas de qualquer tipo de violência. Quando há desconfiança, os funcionários notificam os órgãos competentes para que as medidas necessárias sejam tomadas. Não só o local, mas todas as unidades de saúde estão preparadas para receber as denúncias.

“Os idosos são mais vulneráveis e merecem muito respeito, amor e consideração nos últimos anos de vida. Trabalharam e, na maior parte das vezes, dedicaram-se em tempo integral às famílias. E, agora, eles merecem muito cuidado e acolhimento que merecem”, finalizou a coordenadora.

O idoso Ubiratan Jesus Terra Gonçalves, de 76 anos, falou sobre as mudanças na população em relação ao idoso.

“A maior violência, muitas vezes, começa dentro de casa. Falam que a gente não presta para nada. Há xingamentos ou o silêncio. Na rua, antigamente, pediam bênção. Agora, fingem até que não estão vendo a gente. Os tempos mudaram e a gente sente essa diferença da nossa criação e de agora. Ninguém respeita mais ninguém. Não há mais amor ao próximo”, disse.

A atividade contou com a participação da equipe multidisciplinar do local com a participação da coordenadora, Francimar Velasco; a pedagoga Jackeline Brito; a enfermeira Ana Paula Galvão e a fisioterapeuta Jussara Azevedo.

Tipos de violência e como reconhecer:

Violência Psicológica: agressões verbais ou gestuais com o objetivo de aterrorizar os idosos, humilhá-los, restringir sua liberdade ou isolá-los do convívio social.

Leia Também!

▸ Prefeitura de Niterói realiza nova ação contra motos barulhentas no Fonseca



▸ Estado brasileiro pede desculpas pela morte de Vladimir Herzog

Negligência: recusa ou omissão de cuidados devidos e necessários aos idosos por parte dos responsáveis, familiares ou instituições.

Violência Institucional: trata-se de qualquer tipo de violência exercida dentro do ambiente institucional (público ou privado: instituições de longa permanência (Ilpis), hospitais, bancos e outros) praticada contra a pessoa idosa. A proibição ou negativa de atender a pessoa idosa que esteja necessitando de cuidados de saúde é crime.

Abuso financeiro: consiste na exploração imprópria ou ilegal dos idosos ou o uso não consentido por eles de seus recursos financeiros e patrimoniais.

Violência patrimonial: qualquer prática ilícita que comprometa o patrimônio do idoso, como forçá-lo a assinar um documento sem lhe ser explicado para que fins é destinado, alterações em seu testamento, procuração ou ultrapassar os poderes de mandato, antecipação de herança ou venda de bens móveis e imóveis sem o consentimento espontâneo do idoso, falsificações de assinatura, etc.

Violência sexual: ato sexual com pessoas idosas. Esses abusos são sob coação com violência física ou ameaças.

Discriminação: comportamentos discriminatórios, ofensivos, desrespeitosos em relação à condição física característica de uma pessoa idosa, desvalorizando e inferiorizando-a simplesmente por sua condição.