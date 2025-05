Dia D do Trabalho: feirão em Niterói oferece vagas de emprego para PcD

Acontece na próxima quinta-feira (22) o “Dia D – Feira de Inclusão no Mercado de Trabalho”, evento no Centro de Niterói dedicado à oferta de vagas de emprego para pessoas com deficiência (PcD) e trabalhadores reabilitados pelo INSS. O evento, que acontece no Caminho Niemeyer a partir das 9h, busca promover inclusão e cidadania através da facilitação do acesso ao trabalho.

A iniciativa é realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, com apoio de diversas instituições públicas e privadas. Ao todo, serão disponibilizadas 500 vagas de emprego. Os candidatos a vagas também poderão participar de rodas de conversa com temas como capacitismo no ambiente de trabalho, perfil profissional para a cota legal, auxílio-inclusão, entre outros.

As atividades vão até às 16h. A participação é gratuita e a estrutura do evento foi pensada para garantir acessibilidade, segundo o Ministério.

“Dia D em Niterói – Feira de Vagas de Emprego para PcD”

Data: quinta-feira, 22 de maio de 2025

Horário: de 9h às 16h

Local: Cúpula do Caminho Niemeyer, que fica na Rua Jornalista Coelho Neto, s/n – Centro, Niterói (atrás do Terminal Rodoviário)