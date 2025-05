Porto da Pedra lança projetos gratuitos para a comunidade

Mais do que um evento que encanta o público e atrai turistas no mês de fevereiro, o carnaval movimenta seus profissionais o ano inteiro. Na Porto da Pedra, as atividades começam no mês de maio com oficinas gratuitas para a comunidade que deseja se preparar, desde já, para o carnaval 2026. A partir do dia 08 (quinta-feira), passistas e bateria oferecem aulas gratuitas de samba no pé e percussão na quadra da vermelha e branca de São Gonçalo. A atividade é totalmente gratuita para crianças, jovens e adultos. Confira:

- Oficina de Percussão : todas as quintas, das 19h às 20h, a partir dos 14 anos de idade

- Projeto Sambando com o Tigre : todas as quintas, das 20h às 21h, a partir dos 10 anos de idade

Projeto Sambando com o Tigre | Foto: Divulgação

As inscrições podem ser feitas diretamente na quadra da escola, nos dias das oficinas. Para participar, os interessados devem apresentar documento de identidade, cpf, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. No caso de alunos menores de idade, é necessário também a apresentação do comprovante de escolaridade e autorização do responsável escrita a punho.

Ensaios de Bateria também recomeçam esta semana

Embalados pelas notas máximas no quesito, os ritmistas da bateria Ritmo Feroz também irão iniciar os ensaios visando as apresentações e o desfile do próximo ano. Mestre Pablo ressalta a importância de começar o trabalho com antecedência.

"O preparo precisa ser iniciado o quanto antes porque, ao longo do ano, a escola se apresenta em eventos dos mais variados e sempre queremos fazer apresentações diferenciadas que encantem o público. A partir do momento em que se escolha o samba, entram as bossas para o desfile, e isto já é um outro processo. Esta também é uma forma de integrar os ritmistas após esse período de descanso", comenta o mestre.

A quadra da Unidos do Porto da Pedra fica na Travessa João Silva, 84 - Porto da Pedra.