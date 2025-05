Maio Laranja: ONG alerta sobre violência na internet contra crianças e adolescentes

O Maio Laranja, mês destinado ao combate à exploração e ao abuso sexual contra crianças e adolescentes, começou. Neste ano, o tema da campanha do ChildFund Brasil - Criando Futuros, é “Criança segura, futuro garantido”, e alerta para os perigos existentes no ambiente virtual.

A população brasileira entre zero e 19 anos corresponde a cerca de 50 milhões de pessoas, segundo o Censo de 2022, e um terço desse grupo já sofreu algum tipo de agressão virtual. Esse dado foi destacado na primeira parte da pesquisa intitulada Mapeamento dos Fatores de Vulnerabilidade de Adolescentes Brasileiros na Internet, lançada pelo ChildFund Brasil e que possui foco na violência sexual virtual.

A segunda parte do estudo será lançada no próximo dia 15 de maio, às 19h, no auditório Franco Montoro, na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), com transmissão ao vivo pelo canal da Assembleia.

A pesquisa servirá como apoio para entender os comportamentos digitais dos adolescentes e os desafios enfrentados no ambiente on-line. Os primeiros dados divulgados em 2024 revelaram que, dos adolescentes que já sofreram algum tipo de violência, cerca de 12% já foram vítimas de duas ou mais formas dessa violação (com ou sem interação com o agressor).

Algo que corrobora com os resultados do estudo são as 53 mil novas denúncias de que a ONG SaferNet recebeu de crimes relacionados a imagens de abuso e exploração sexual infantil em 2024. Apesar de o número ter diminuído em relação ao ano anterior - recorde na série histórica e o maior em 18 anos -, a gravidade dos crimes aumentou.

Criada pela Lei Federal 14.432 e sancionada em 2022, a campanha do Maio Laranja se deu pelo trabalho de incidência política do ChildFund Brasil e de outras organizações sociais no Congresso Nacional.

É a terceira vez que ela acontece no Brasil e é uma ação da organização, que atua na promoção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes há 58 anos no país e busca diminuir os casos de violência infantil.

Mobilização da sociedade na proteção dos jovens

O principal objetivo do Maio Laranja é sensibilizar a população, afinal, todos são responsáveis pelos cuidados com as crianças, jovens e adolescentes. Desde o início da campanha, o foco do ChildFund Brasil é voltado ao ambiente virtual, que pode ser o espaço propício para a ocorrência de diversos tipos de crimes, especialmente diante do cenário atual do país.

Os celulares, tablets e o acesso à internet para assistir a vídeos e filmes funcionam como formas de distração para crianças e adolescentes, mas também são grandes aliados de pais e responsáveis.

"O grande problema do acesso ao ambiente digital é a falta de supervisão. Hoje, temos muitas ferramentas de controle parental que podem ajudar, tanto para pais de crianças menores, quanto para responsáveis por adolescentes. A tecnologia pode ajudar e oferecer diversos ensinamentos, mas é preciso que sempre haja um adulto supervisionando os acessos", afirma Mauricio Cunha, diretor de país do ChildFund Brasil.

Na primeira infância, os riscos do uso prolongado de telas vão além do contato com pessoas suspeitas. Eles envolvem também atrasos no desenvolvimento que a exposição pode provocar. Já para adolescentes, além de supervisionar, o diálogo é importante, principalmente, conversas sobre interações com desconhecidos e os riscos que essas ações podem acarretar.

Estudo mapeia comportamento on-line dos jovens

Na primeira parte do estudo, foi possível identificar a quantidade de horas que os adolescentes ficam on-line e até os horários de maior vulnerabilidade e exposição. Eles passam, em média, quatro horas por dia conectados em ambientes digitais, como redes sociais, aplicativos de mensagens e jogos. A conexão é feita, principalmente, via celular, e as horas não determinam o tempo dedicado às atividades escolares.

A quantidade de adolescentes que afirmaram ter interagido com pessoas desconhecidas e suspeitas na internet também chama a atenção: 20%. O estudo entrevistou 8.436 estudantes, grande parte de escolas públicas das regiões Nordeste e Sudeste do país, e combinações dos aplicativos mais utilizados quando há casos de violência com interação entre vítima e o agressor. WhatsApp e Telegram foram classificados em 55% dos relatos.

"A primeira parte da pesquisa conseguiu identificar os principais fatores que deixam os adolescentes vulneráveis na internet, o que possibilita que pais e responsáveis ajam com um maior embasamento para evitar os casos. Nesta segunda parte, esperamos contribuir ainda mais para a proteção de crianças, jovens e adolescentes, principalmente na criação de leis e de estratégias de defesa", destacou Mauricio.

O ChildFund Brasil é uma organização que atua no desenvolvimento integral e na promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, para que tenham seus direitos respeitados e alcancem seu potencial. A fundação no Brasil foi em 1966, e sua sede nacional se localiza em Belo Horizonte (MG). A organização faz parte de uma rede internacional associada à ChildFund International, presente em mais de 70 e que gera impacto positivo na vida de 14,8 milhões de crianças e suas famílias; e está entre as 25 melhores organizações do Brasil, segundo o ranking emitido pela The Dot Good, foi eleita a melhor ONG de assistência social do Brasil em 2022 e a melhor para Crianças e Adolescentes do país, por três anos (2018, 2019 e 2021), pelo Prêmio Melhores ONGs.