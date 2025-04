OAB-RJ e Universo oferecem bolsas integrais para mestrado em ‘Direito, Constituição e sociedade’

A Escola Superior da Advocacia (ESA) da Seccional Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ), em parceria com a Universidade Salgado de Oliveira (Universo), abriu inscrições para o processo seletivo que concederá 13 bolsas integrais no curso presencial do mestrado acadêmico em História, com ênfase nos projetos de pesquisa relacionados a “Direito, Constituição e sociedade”.

O período de pré-inscrição começou na última terça-feira (29/4), e vai até o dia 11 de maio. O formulário e o edital completo estão disponíveis no portal da OAB-RJ na internet (www.oabrj.org.br).

Voltada exclusivamente aos advogados e às advogadas regularmente inscritos na OABRJ, a iniciativa tem por objetivo promover o aprimoramento técnico e jurídico da advocacia fluminense, com foco em temas que articulam Direito, poder e sociedade no Brasil. A concessão das bolsas reafirma ainda o compromisso da Seccional com a formação acadêmica de qualidade e o fortalecimento da advocacia por meio da educação.

Entenda as etapas de avaliação dos candidatos

Após o período de pré-inscrição, será divulgada em 12 de maio a lista dos candidatos habilitados para se inscreverem oficialmente no processo seletivo. Em seguida, entre os dias 15 de maio e 15 de junho, os candidatos poderão realizar sua inscrição diretamente na Universo.

Os inscritos passarão ainda pela avaliação dos projetos de pesquisa, entre os dias 16 e 20 de junho, com divulgação dos resultados prevista para o próprio dia 20. Depois disso, serão aplicadas provas escritas em duas etapas: a de conhecimentos específicos, no dia 24 de junho, e a de língua estrangeira, no dia 25 de junho. Os resultados dessas provas serão divulgados no dia 27 de junho.

A última etapa de avaliação será a fase de entrevistas, que serão realizadas no dia 1º de julho. No dia 3 de julho será divulgada a relação final dos aprovados, que deverão realizar a matrícula e a inscrição nas disciplinas entre os dias 14 e 18 de julho.

Uma reunião da coordenação do curso com os novos alunos está marcada para o dia 6 de agosto, e as aulas terão início no dia 11 de agosto de 2025.

Para mais informações, acompanhe os canais oficiais da ESA e da OABRJ para atualizações, resultados e orientações mais detalhadas.

Calendário do processo seletivo:

- Pré-inscrição – Entre 29 de abril e 11 de maio

- Divulgação da lista de selecionados – 12 de maio

- Inscrição dos selecionados – Entre 15 de maio e 15 de junho

- Avaliação dos projetos – Entre 16 e 20 de junho

- Divulgação do resultado da avaliação dos projetos – 20 de junho

- Prova escrita de conhecimentos específicos – 24 de junho

- Prova escrita de língua estrangeira – 25 de junho

- Divulgação do resultado das provas escritas – 27 de junho

- Entrevistas – 1º de julho

- Divulgação da relação final dos aprovados – 3 de julho

- Período de matrícula e inscrição nas disciplinas – entre 14 e 18 de julho

- Reunião dos aprovados com a coordenação do curso – 6 de agosto

- Início das aulas – 11 de agosto