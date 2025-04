Escritora e professora da UFF celebra Dia Nacional da Matemática com obras sobre a ciência dos números

Comemorado no próximo dia 06 de maio, o Dia Nacional da Matemática homenageia o legado do matemático Júlio César de Mello e Souza (conhecido como Malba Tahan) e busca valorizar a importância da matemática no cotidiano, na educação e no pensamento crítico. Para marcar a data a professora da Universidade Federal Fluminense (UFF), Márcia da Silva Martins, oferece reflexões provocativas sobre lógica, razão e pensamento que dialogam com temas fundamentais da matemática e da educação.

O livro ‘Matemática se aprende brincando’, da Wak Editora é voltado para o Ensino Médio e para licenciandos do curso de graduação em Matemática, e fala dos números com humor, desafios e curiosidades.

A segunda sugestão de leitura é ‘O Mistério dos números escondidos’ da Editora Becalete que fala sobre as quatro operações da matemática. E a terceira obra da professora é ‘A família dos números Arteiros’ da POD Editora que fala sobre as noções de adição e subtração.

Márcia da Silva Martins é professora do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal Fluminense (UFF), e já ministrou cursos no Instituto Militar de Engenharia (IME) e na Petrobrás; além de ser consultora do Instituto de Lógica, Filosofia e Teoria da Ciência (ILTC).

“Eu uso a ludicidade para desmistificar a ideia equivocada de que a matemática é uma bruxa ou um bicho de sete cabeças”, frisou a escritora.