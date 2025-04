EcoRodovias lança Programa de Estágio com foco no desenvolvimento de novos talentos; Saiba mais

A EcoRodovias, operadora de concessões rodoviárias, está com inscrições abertas para seu novo Programa de Estágio em Engenharia, e a Ecovias Rio Minas dispõe de vagas. Voltada para estudantes de Engenharia Civil, a iniciativa oferece uma jornada de desenvolvimento profissional em um ambiente de inovação, colaboração e compromisso com a sustentabilidade. As inscrições vão de 15 de abril a 5 de maio, e o início das atividades está previsto para agosto de 2025.

Com duração de até dois anos, o estágio proporciona vivência prática, unindo teoria e aplicação real, e preparando os participantes para os desafios do mercado de infraestrutura. Ao todo, serão 12 vagas para atuação presencial nas unidades da EcoRodovias em diversas regiões do país.

“Queremos atrair jovens com brilho nos olhos, que estejam dispostos a aprender e contribuir com soluções que realmente impactem a mobilidade do Brasil. Nosso programa é uma porta de entrada para quem quer crescer junto com a EcoRodovias, desenvolvendo sua carreira com propósito e inovação’’, explicou Aline Sitta de Assis Sant’Anna, gerente de Desenvolvimento Organizacional na EcoRodovias.

A operadora de concessões rodoviárias busca talentos que se comuniquem bem, tenham mente aberta e estejam sempre dispostos a aprender, além de estar alinhado aos valores da empresa: ética, inovação, sustentabilidade, foco em resultados e trabalho em equipe. “Sou estagiária na área de Tecnologia da EcoRodovias e me surpreendi com a abertura que a empresa dá para a gente aprender de verdade. Participo de reuniões importantes, proponho ideias e me escutam. É uma experiência que transforma”, pontuou a estagiária Liz Viana Bohn.

Quem pode participar?

· Estudantes de Engenharia Civil, cursando entre o 3º e o 4º ano;

· Residir próximo à Niterói;

· Ter disponibilidade para atuação presencial;

· Flexibilidade para conciliar o estágio com a grade acadêmica.

Benefícios:

· Bolsa-auxílio: R$ 2.000,00

· Assistência médica e odontológica

· Vale-refeição

· Vale-transporte

· Seguro de vida

· Acesso ao Wellhub (benefício de bem-estar)

· Kit de Natal

· Programa Ecovida (qualidade de vida e sustentabilidade)

Os detalhes das vagas e as inscrições estão disponíveis em: https://programadeestagioecorodovias.gupy.io/.