Ilha da Boa Viagem está aberta a visitação de terça a domingo, das 10h às 17h

A Ilha da Boa Viagem, um dos principais patrimônios históricos de Niterói, está aberta à visitação do público de terça a domingo, das 10h às 17h. O acesso ao local é gratuito para moradores e turistas. O espaço preserva monumentos históricos e oferece paisagens deslumbrantes.

"Em janeiro, abrimos a ilha para visitas sem necessidade de agendamento e estamos muito satisfeitos com os resultados, além do crescente interesse de moradores e turistas em conhecer uma das preciosidades da nossa cidade. A Ilha, juntamente com o Caminho Niemeyer, o Museu de Arte Contemporânea (MAC) e a orla da cidade, forma um complexo turístico de grande potencial. Depois dos investimentos que realizamos, a cidade precisava aproveitar este local", destaca o prefeito Rodrigo Neves.

Localizada na costa da Baía de Guanabara e tombada pelo Iphan em 1938, a história da Ilha da Boa Viagem remonta a 1650, com a construção da Capela de Nossa Senhora da Boa Viagem. O local tornou-se um centro de peregrinação para marinheiros que agradeciam pelas viagens bem-sucedidas e buscavam bênçãos para novos trajetos. A devoção à Nossa Senhora da Boa Viagem deu origem a festas religiosas, culminando em procissões marítimas na Baía de Guanabara. A capela foi destruída durante a invasão francesa de 1711 e reconstruída em 1780, em estilo neoclássico.

Além da vocação religiosa, a ilha também teve uma função militar. Sua localização estratégica na Baía de Guanabara fez dela parte do antigo sistema defensivo brasileiro. As obras de revitalização recuperaram as edificações históricas, como a Capela de Nossa Senhora da Boa Viagem, o fortim e o casarão conhecido como castelo. O investimento da Prefeitura foi de R$ 5,5 milhões.

Visitas guiadas - Para conhecer a história da ilha por meio de visitas guiadas, não é necessário agendamento prévio. Basta comparecer ao Centro de Atendimento ao Turista, localizado no local, e escolher um dos quatro horários de saída dos agentes da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur): 10h, 11h30, 13h e 15h. O agendamento é necessário apenas para grupos maiores, como excursões escolares ou grupos turísticos. Para isso, os interessados devem enviar um e-mail para agendamento@neltur.com.br ou entrar em contato pelo telefone/WhatsApp: (21) 3611-3828.

Serviço

Visitação à Ilha da Boa Viagem

De terça a domingo, das 10h às 17h

Limite de 180 visitantes por vez

Praia da Boa Viagem, s/nº – Boa Viagem