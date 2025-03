São Gonçalo oferece aulas gratuitas de zumba

Pensando em proporcionar atividade física aliada ao bem-estar e à diversão, o projeto “Qualidade de Vida e Longevidade”, da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo, está oferecendo aulas de Zumba, no novo núcleo do Centro, no Partage Shopping. As aulas são ministradas às terças e quintas, das 9h às 10h, com inscrições no local.

O projeto tem como objetivo proporcionar saúde física e mental aos participantes por meio da prática regular de exercícios físicos. Voltado para pessoas com mais de 18 anos, sem limite de idade, o programa é acessível a todos, mas exige recomendação médica para participação nas atividades.

“No projeto, a gente não fica só na parte física, a gente desenvolve também a parte social entre os alunos. A Zumba trabalha todo o corpo e o ritmo, é uma aula de dança, com música alta, é um momento de descontração muito importante, onde eles fazem amizade, se apoiam e ainda melhoram a mobilidade do corpo”, afirmou a coordenadora do projeto, Elaine Bartolomeu.

Para a aposentada Maria da Graça Seabra, o Partage Shopping é tão próximo de casa que poderia ser considerado o seu quintal. Quando ela soube que a Prefeitura está oferecendo aulas gratuitas de Zumba, foi imediatamente fazer a inscrição.

“É maravilhoso! Eu tenho 67 anos e para mim é muito bom, me dá muita energia. Minha qualidade de vida melhorou muito, minha autoestima, algumas dores que eu sentia também acabaram. Somos muito unidas, sempre ajudando umas às outras, fazemos nossas confraternizações, é muito bom”, disse a aluna.