Alerta: é falso site de inscrição para CNU 2025

Nova edição do Concurso deve acontece em agosto; edital ainda não foi publicado - Foto: Divulgação

Nova edição do Concurso deve acontece em agosto; edital ainda não foi publicado - Foto: Divulgação

O Governo Federal emitiu um alerta nesta quarta (19) para denunciar o uso de sites falsos para aplicar um golpe envolvendo o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). Nos últimos dias, portais ilegais tem anunciado inscrições para o certame deste ano. No entanto, as inscrições ainda não foram abertas; segundo o Governo, trata-se de uma tentativa de golpe online.

Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), medidas estão sendo tomadas para derrubar os sites falsos. "Infelizmente, golpistas estão tentando enganar as pessoas com informações falsas sobre abertura das inscrições", informou o MGI.

Leia também:

➢ São Gonçalo lança edital para premiar coletivos culturais e instituições sem fins lucrativos

➢ Mega-Sena não tem ganhadores e prêmio vai para R$ 6,2 milhões

O CNU de 2025 já foi confirmado pelo MGI, mas o edital ainda não foi lançado. A previsão é de que o documento seja publicado nas próximas semanas e que o exame seja realizado em agosto. O Ministério destaca que todas as informações sobre nova edição do CNU serão sempre divulgadas diretamente em www.gov.br/gestao/pt-br/concursonacional, site oficial do concurso.