Sorteados grupos de Flamengo e Botafogo na Libertadores da América

Poucos depois de sortear os grupos da Sul-Americana, na noite desta segunda (17), a Conmebol realizou o sorteio da Libertadores, principal torneio do continente. Representantes do Rio de Janeiro, Flamengo e Botafogo já sabem quem vão encarar a caminho da 'Glória Eterna'.

Integrante do Grupoa A, por regra, após ser o campeão da última edição, o Botafogo vai medir forças com Estudiantes, da Argentina; Univerdad de Chile; e Carabobo, da Venezuela.

A estreia do Glorioso vai ser longe de casa, contra o Universidad de Chile. Na segunda rodada o Botafogo reencontra sua torcida no confronto contra o Carabobo.

Veja a lista de jogos do Botafogo:

Botafogo faz dois jogos em casa nas últimas duas rodadas | Foto: Botafogo TV

O Flamengo foi sorteado para o grupo C. Com ele, foram sorteados LDU, do Equador; Deportivo Táchira, da Venezuela; e Central Córdoba, da Argentina.

O Rubro-Negro encara seu primeiro desafio na Venezuela, contra o Táchira. Na segunda rodada, o Flamengo recebe o time Argentino Central Córdoba, no Maracanã.

Veja a lista de jogos do Flamengo:

Deportivo Táchira x Flamengo

Flamengo x Central Córdoba

LDU x Flamengo

Central Córdoba x Flamengo

Flamengo x LDU

Flamengo x Deportivo Táchira