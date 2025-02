Carnaval 2025: Confira o funcionamento dos serviços do Governo do Estado

O Governo do Estado do Rio de Janeiro decretou ponto facultativo nas repartições públicas estaduais nos dias 28 de fevereiro, 3 e 5 de março de 2025, em razão do Carnaval e da Quarta-Feira de Cinzas. A medida se aplica a órgãos e entidades da administração pública estadual, incluindo autarquias e fundações, mas não abrange os que oferecem serviços essenciais à população, como forças de segurança, hospitais e demais atendimentos indispensáveis.

Os transportes de competência do Estado terão esquema especial nos dias de folia, para facilitar o deslocamento da população durante o feriadão.

Veja o esquema de funcionamento de alguns serviços do GovRJ:

Saúde

Os hospitais e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) funcionarão normalmente, com atendimento 24 horas por dia, durante o feriado de Carnaval, entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março. O serviço SAMU 192 do município do Rio de Janeiro, único do estado que é operado pela SES-RJ, também funcionará 24 horas por dia.

O salão de doadores do Hemorio, no Centro da capital, ficará aberto. Quem quiser doar sangue, basta se dirigir, das 7h às 18h, à Rua Frei Caneca, 8. Já o novo salão do doador, situado em Duque de Caxias, estará fechado entre o sábado (01) e a quarta-feira de cinzas (05).

O Rio Imagem Centro estará fechado entre esta sexta (28) e a terça-feira (04). Na Quarta-Feira de Cinzas (05), a unidade reabre ao meio-dia. Na sexta-feira (07), a unidade fecha à 13h. E no final de semana (08 e 09), a unidade estará fechada.

O Rio Imagem Baixada, em Nova Iguaçu, funcionará normalmente nesta sexta-feira (28), mas fechará entre o sábado (01) e a terça-feira (04). Na Quarta-Feira de Cinzas (05), a unidade reabre ao meio-dia

As unidades da RioFarmes em Duque de Caxias e Nova Iguaçu estarão fechadas entre sexta-feira (28) e a quarta-feira de cinzas (04). A Rio Farmes Praça Onze estará fechada entre esta sexta-feira (28) até o dia 7 de março. Todos os pacientes já foram atendidos para retirar o medicamento com antecedência e em maior quantidade.

O Ambulatório Médico de Especialidades Susana Naspolini (AME), no Complexo Rubem Braga, em Ipanema, não funcionará. As consultas foram redirecionadas para garantir o atendimento às pacientes.

Detran-RJ

Em função do Carnaval e do ponto facultativo decretado pelo Governo do Estado, as unidades de atendimento, assim como o teleatendimento, não funcionarão nos dias 28 de fevereiro, 3, 4 e 5 de março. Com exceção dos exames práticos de direção, que serão realizados nesta sexta (28/2).

Escolas

As escolas estaduais terão as aulas suspensas durante o Carnaval e voltarão às atividades na quinta-feira (6/02).

Transportes

Os transportes também terão um esquema de funcionamento durantes os dias de folia.

Barcas

Nesta sexta-feira (28), os passageiros poderão contar com a grade padrão de dia útil. Nos dias 01/03 e 02/03 (sábado e domingo), a Barcas Rio seguirá a grade de finais de semana nas linhas Arariboia e Paquetá.

Na segunda-feira (03) e na Quarta-feira de Cinzas (05), a linha Araribóia vai operar com intervalo de 30 minutos; Paquetá circulará com grade de fim de semana e feriado. Já na Divisão Sul Fluminense (Angra dos Reis e Mangaratiba a Ilha Grande) a circulação será de grade regular de dia últil. Não haverá operação das linhas Charitas e Cocotá.

Na terça (04), todas as linhas seguirão a grade de horários de domingos e feriados.

Mais informações em https://barcasrio.com.br/.

Metrô

O metrô funcionará 24 horas por dia, das 5h de sexta-feira (28) até meia-noite de Quarta-feira de Cinzas (5). No sábado do Desfile das Campeãs (8), a circulação será feita das 5h do sábado (8) até as 23h de domingo (9).

Nesta sexta-feira (28), a Linha 2 vai operar entre Pavuna e Botafogo. As linhas 1 e 4 seguirão o trajeto Uruguai-Jardim Oceânico/Barra da Tijuca. A transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre Central do Brasil/Centro e Botafogo. De sábado (1) até Quarta-feira de Cinzas (5), a Linha 2 circulará entre Pavuna e General Osório/Ipanema, a transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações Central do Brasil/Centro e General Osório/Ipanema.

Supervia

De sexta-feira (28) até a Quarta-feira de Cinzas (05), haverá reforço na operação dos trens, com a oferta de viagens extras ao longo do dia e nas madrugadas para os ramais Japeri, Santa Cruz (atenderão também as estações do ramal Deodoro), Saracuruna e Belford Roxo.

Neste período, a estação Central do Brasil ficará aberta continuamente. Na operação das madrugadas, todas as outras estações funcionarão somente para o desembarque de passageiros.

Na sexta (28), os trens vão circular com a grade horária de dia útil. Haverá composições extras após o fim da operação comercial regular, estendendo a circulação ao longo da madrugada.

De sábado até quarta-feira (01 a 05/03), a grade de referência será a de sábado e haverá viagens extras ao longo do dia, de acordo com a demanda. No final do dia também haverá partidas extras da Central do Brasil.

Na quinta e sexta-feira depois do Carnaval (06 e 07/03), os trens vão circular de acordo com a grade horária de dias úteis, com possíveis ajustes conforme a demanda de passageiros.

Confira os horários extras para cada ramal e mais informações: https://www.supervia.com.br/avisos-e-novidades/operacao-dos-trens-no-carnaval-2025/.

Bonde de Santa Teresa

Por conta dos desfiles de blocos em Santa Teresa na sexta (28/02), no sábado (01/02) e na terça (04/03), o bonde não circulará. Já no domingo (02/03), segunda (03/03) e quarta (05/03), o funcionamento será normal.

No fim de semana pós-carnaval, o transporte irá operar normalmente no sábado (08/03), mas não funcionará no domingo (09/03).