Artistas de São Gonçalo e Niterói participam de live/show em conexão cultural Brasil/Espanha

Nove artistas de São Gonçalo e Niterói brilharam, nessa quarta-feira (19), ao se apresentaram em live/show, na Terceira Edição da Feira do Livro da Espanha. A participação dos brasileiros, que se exibiram ao vivo, das duas cidades do Rio, pela Internet, com conexão direta para o mundo virtual, foi organizada pelo movimento Cultural Internacional Dom Sarau, que atua em SG, promovendo exibições de membros da região ligado às artes, à musica, à poesia e à dança.

O Dom Sarau é dirigido pela produta cultural Lígia Helena de Carvalho, também embaixadora internacional, que mantém intercâmbio com entidades situadas em outros países, para dar visibilidade aos artistas da região, permitindo que eles, através dessas atividades, possam se inscrever em editais de incentivo à cultura e também ganhar projeção junto ao público.

A transmissão virtual começou por volta de 8h45, e até às 10h, o público podê conhecer os trabalhos de Priscila Souza (poesia), do violonista e compositor Serginho Soares, do cantor Jorge Eduardo da Silva Lopes (Edu Cigano), de Carlos Henrique (poesia), de Dumuniz (poesia e música), de Dan Christovam e Marize Oliveira (dança), de Ana Leidig (poesia) e de Fabiano Jaegger (poesia).

Homenagem - No começo da transmissão, Lígia Helena, emocionada, homenageou a poeta e escritora Rose Moreira, uma das mais queridas integrantes do Dom Sarau, que morreu no mês passado, de causas naturais. Ligiá mostrou a a obra literária, Colibri, lançada por Rose pela primeira vez, em um evento do movimento cultural. "Estou muito eocionada porque era uma grande amiga de todos nós", disse Lígia. Em homenagem à Rose, os artistas presentes à live/show fizeram um minuto de silêncio.