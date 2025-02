Vencimento da segunda parcela do IPVA começa esta semana

O vencimento da segunda parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2025 começa nesta quinta-feira (20/02). A segunda fase do calendário de pagamento do tributo vai até 13 de março, de acordo com o final da placa de cada veículo.

O pagamento do imposto deve ser realizado apenas por meio do Documento de Arrecadação do Rio de Janeiro (DARJ), disponível no hotsite do IPVA: https://ipva2025.fazenda.rj.gov.br/. Para emitir a guia, o contribuinte deve informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). O procedimento também vale para quem perdeu a primeira parcela. A cota em atraso terá incidência de multa de 0,33% ao dia, limitada a 20%, mais juros.

A quitação poderá ser realizada por Pix, em qualquer instituição financeira, ou por código de barras, em bancos parceiros da Fazenda estadual (Bradesco, Itaú, Santander e SICOOB). Caso o contribuinte opte pela primeira modalidade, é importante verificar se consta o CNPJ “42.498.675/0001-52” e o favorecido “SEFAZ RJ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RJ”.

O valor do tributo é calculado por meio da aplicação das alíquotas estabelecidas em lei (4% para carros flex, 2% para motos, 1,5% para carros movidos a GNV e 0,5% para veículos movidos exclusivamente a energia elétrica) sobre os valores venais (preços de mercado) dos veículos, calculados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Confira o calendário: