Governo do Rio anuncia mais de 3 mil vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz; Confira

O Rio de Janeiro começa a semana com a oferta de 3.605 oportunidades de emprego, estágio e jovem aprendiz para os fluminenses: 1.431 vagas são disponibilizadas pela Secretaria de Trabalho e Renda, por meio dos postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine), enquanto as 2.174 chances para estágio e jovem aprendiz são fruto de parceria com a Fundação Mudes e o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

A maioria das vagas de emprego está localizada na Região Metropolitana (88,1 %), onde há oportunidades para farmacêutico, com salários de dois a três mínimos (R$ 3.036 até R$ 4.554), exigência de nível Superior e experiência comprovada. Essa mesma remuneração é oferecida para as 80 vagas de motorista de ônibus rodoviário, nas cidades de Maricá, São Gonçalo e Itaboraí, sem exigência de escolaridade, mas com experiência anterior requerida. Há, ainda, 119 oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PcD), como auxiliar de limpeza, empacotador e conferente de carga e descarga.

No Médio Paraíba, foram captadas 11 vagas, com remuneração de até dois salários mínimos (R$ 3.036), como babá e balconista, ambas em Valença. Também há vagas para camareira de hotel, pintor e zelador, nos municípios de Volta Redonda e Barra Mansa.

Já as 159 vagas da Região Serrana estão concentradas na cidade de Teresópolis, principalmente no bairro de Várzea, e algumas, como as de ajudante de eletricista, bombeiro hidráulico, jardineiro e lavador de pratos não exigem escolaridade. Outras, como as de auxiliar de marceneiro, manobrista, operador de caixa e operador de tráfego, requerem o Ensino Médio completo. Quem tem experiência como cumim (auxiliar de garçons) pode se candidatar a vagas oferecidas no bairro de Várzea, com salários de até R$ R$ 4.554.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, 60,9% das vagas captadas são do setor de Serviços e 39,1%, do Comércio. Por nível de escolaridade exigida, 46,5% das oportunidades oferecidas esta semana pedem que os candidatos tenham o Ensino Médio completo e 26,4%, o Ensino Fundamental completo. Quanto aos salários oferecidos, 42,5% das vagas oferecem até dois salários mínimos (R$ 3.036) e 43,5% até um salário mínimo (R$ 1.518). Experiência anterior na função é exigida por 83,9% das vagas.

É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. Para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas disponíveis, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda do estado, disponível no site www.trabalho.rj.gov.br.

Em parceria com o CIEE e com a Fundação Mudes, a Secretaria de Trabalho e Renda do estado também está divulgando estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Mudes oferece 766 vagas de estágio nos níveis Superior, Médio e Técnico, com bolsa-auxílio que pode chegar a R$ 2.000. Para se candidatar, basta acessar www.mudes.org.br.

O CIEE, por sua vez, colocou à disposição da população fluminense 1.408 oportunidades de estágio e jovem aprendiz. Informações detalhadas podem ser obtidas em www.ciee.org.br.