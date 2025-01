Prefeitura de Tanguá abre inscrições para ensino gratuito de musicalização na rede municipal

A Prefeitura de Tanguá abriu inscrições para o Programa Orquestra Que Transforma, voltado para alunos que estudam na rede municipal de ensino.

Os interessados devem procurar as unidades escolares, que são polos do programa, de 27 de janeiro a 6 de fevereiro, acompanhado do responsável. Alunos que já fazem parte da iniciativa também devem se reinscrever.

O programa é fruto da parceria da Prefeitura de Tanguá, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e o Instituto Realizando o Futuro, com recursos provenientes de emenda parlamentar da deputada federal Rosângela Gomes.

A promoção da musicalização ocorre gratuitamente, gerando oportunidades de estudo teórico-musical para alunos da rede, no contraturno escolar, com aulas de instrumentos musicais, canto coral, além de formação de orquestras.

Nos últimos dois anos, o Programa Orquestra que Transforma da rede pública de Tanguá beneficiou mais de 4.000 alunos, em uma ampla gama de instrumentos, incluindo cordas, teclado, metais, sopro, percussão, além de aulas de canto e teoria musical.