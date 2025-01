Firjan SENAI está com quase 100 vagas de emprego para instrutores em várias áreas de todo o estado

A Firjan SENAI está com 87 vagas de emprego abertas para instrutores em 20 cidades de todas as regiões do estado do Rio. As oportunidades são para as áreas de Logística, Tecnologia da Informação, Mecatrônica, Automação Industrial, Elétrica, Mecânica, Eletrotécnica, Eletromecânica, Panificação e Planejamento e Controle de Produção (PCP). As inscrições estão abertas apenas até o próximo domingo (2/2) e podem ser feitas clicando neste link.

Exceto em Resende, onde há vaga aberta apenas para Instrutor de Mecatrônica, todas as unidades incluem vaga em TI. Em Três Rios, há ainda na área de Elétrica; em Volta Redonda, em Automação Industrial e Mecânica; em Itaperuna, em Logística; no Rio, em Panificação; em Campos, em Automação Industrial; em Niterói, em Eletromecânica e Eletrotécnica; e em São Gonçalo, em Logística e PCP. Já nas cidades de Pádua, Petrópolis, Itaguaí, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Barra Mansa, Nova Friburgo e São Pedro da Aldeia há vagas abertas exclusivamente para instrutor em Tecnologia da Informação.

Em todas as vagas, é necessário já ter atuado na área, e ter experiência em docência será um diferencial. A carga horária é de 10 a 40 horas semanais, a depende de cada vaga. A Firjan SENAI reforça seu compromisso com a inclusão profissional, incentivando a participação de candidatos diversos em termos de gênero, orientação sexual, religião, cor, etnia, nacionalidade, idade e pessoas com deficiência. Esta política visa enriquecer o ambiente educacional e refletir a diversidade da sociedade brasileira.