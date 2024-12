IFRJ abre inscrições para Educação de Jovens e Adultos (EJA) em SG e Niterói

O Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro (IFRJ) abriu as inscrições para os cursos de Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o ano letivo de 2025. Os campi de São Gonçalo, em Neves, e de Niterói, no Sapê, estão entre as unidades com vagas disponíveis.

Abertas nesta sexta-feira (27), as inscrições para o processo seletivo seguem até o próximo dia 31 de janeiro.

Ao todo, o IFRJ disponibilizou 227 vagas em seis campi. As oportunidades são para cursos integrados com formação técnica profissional no primeiro semestre de 2025. Em Niterói, as vagas são para o ensino médio integrado ao curso técnico de Assistente Administrativo. Já em São Gonçalo, o curso é integrado com uma formação inicial em Cuidador de Idoso.

Em ambas as unidades, as aulas acontecerão no período noturno.

Há, ainda, cursos disponíveis nas unidades de Duque de Caxias, Nilópolis, , Pinheiral e Rio de Janeiro. O processo seletivo não inclui prova e a seleção acontece através de Sorteio Público Eletrônico. Para se inscrever, é preciso ter concluído o Ensino Fundamental e ter 18 anos completos na data da matrícula. O edital do processo e mais detalhes sobre as inscrições estão disponíveis no site da instituição.