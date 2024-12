Natal Iluminado: último fim de semana com shows de drones e águas dançantes em Araçatiba

A programação do Natal Iluminado de Maricá encerra neste fim de semana em Araçatiba com apresentações das águas dançantes e de drones, na orla próximo à praça, e do jardim das águas no Deck Pôr do Sol. O evento da Prefeitura é gratuito e organizado pela Secretaria de Turismo.

Serão três apresentações das águas dançantes no sábado (28/12) às 19h30, 20h30 e 21h30 e duas no domingo (29) às 19h30 e às 20h30. O espetáculo do jardim das águas acontece uma vez por dia, às 20h30. A última apresentação dos drones luminosos no céu de Araçatiba será no sábado às 20h.

Os drones luminosos decolam sincronizados na orla do bairro e formam no céu imagens natalinas de festas realizadas em outros lugares pelo mundo, como Estados Unidos, Itália, Rússia, Inglaterra, China, França, e encerra com a frase que exalta o amor pela cidade com o “Maricá é meu país”. Já os espetáculos das águas dançantes e jardim das águas criam efeitos com movimentos de jatos d’água sincronizados com música, iluminação colorida e fogos de artifício.

No Deck Por do Sol, no fim da orla de Araçatiba, foi montado um espaço gourmet, com expositores de gastronomia e bebidas, que funciona todos os dias, das 18h às 22h (segundas, terças e quartas) e das 18h à 0h (sextas, sábados e domingos). Também são realizados shows de cantores do projeto Pratas da Casa, a partir das 21h30.