Confira os horários de funcionamento nos shoppings de SG e Niterói para o fim de ano

A temporada de fim de ano segue a todo vapor nos shoppings de São Gonçalo e Niterói, com horários especiais de funcionamento durante o período de Ano Novo.

Partage Shopping

Desta sexta (27) a sábado (28), o shopping funcionará das 10h às 22h e as áreas do jardim, das 11h às 23h. No domingo (29), as operações serão realizadas das 13h às 21h, com os espaços de lazer e alimentação externos funcionando das 11 às 23h.

Já nos dias 30 e 31 de dezembro, as operações irão funcionar das 10h às 22h e das 10 às 16h, respectivamente, enquanto os espaços de alimentação e lazer do jardim funcionarão das 11h às 23h, no dia 30, e das 11h às 16h, no dia 31 de dezembro.

Pátio Alcântara

No dia 31 de dezembro, as lojas e quiosques do shopping funcionam das 9h às 15h e as operações de alimentação das 10h às 15h. Nos dias das festas, 25 de dezembro e 1º de janeiro, o shopping estará fechado.

São Gonçalo Shopping

Entre sexta-feira (27) e sábado (28), as lojas e restaurantes funcionam das 10h às 22h. No domingo (29), as lojas abrem das 13h às 21h e o setor de alimentação das 11h às 21h. Na segunda (30), todas as lojas abrem das 10h às 22h. Somente nesta terça (31), as lojas e restaurantes abrem das 10h às 16h.

Bay Market

No dia 1º de janeiro, o shopping irá funcionar de 12h às 20h. Lojas, quiosques e praça de alimentação, de 12h às 20h (facultativo). Cinema irá funcionar de acordo com a programação.

No dia 31, véspera do Ano Novo, o shopping irá funcionar de 9h às 16h, assim como lojas, quiosques e praça de alimentação. O cinema irá funcionar de acordo com a programação.

Plaza Shopping

No dia 1º de dezembro, lojas e quiosques estarão fechados. Praça de alimentação irá funcionar de 12h às 21h (facultativo), assim como restaurantes e cinema.

Dos dias 27 a 30 de dezembro, o shopping terá horário normal de funcionamento.

No dia 31 de dezembro, lojas, quiosques e praça de alimentação funcionam de 10h às 16h. Enquanto isso, restaurantes e cinema terão atividades de acordo com a programação.