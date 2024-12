Richarlison, ex camisa 9 da seleção brasileira, anuncia que será pai pela primeira vez

O jogador de futebol Richarlison de 27 anos, que jogou a Copa do Mundo de 2022 pela seleção brasileira, anunciou em suas redes sociais que será pai pela primeira vez. Ele e a namorada, Amanda Araujo de 21 anos, que moram juntos em Londres, na Inglaterra, fizeram uma postagem no Instagram nesta terça feira anunciando a novidade, com a legenda "Agora somos três".

A influenciadora e ex-estudante de direito, postou uma foto do ultrassom em mãos, ao lado do atleta.

Leia também:

Morre escritor Dalton Trevisan, o 'Vampiro de Curitiba', aos 99 anos



Capitã da Marinha é baleada dentro de hospital no Rio



Em julho de 2023, começaram a surgir rumores do relacionamento dos dois, quando o jogador comentou em fotos de Amanda, com elogios apaixonados.

Em maio de 2024, o casal postou a primeira foto juntos, assim oficializando publicamente o relacionamento. Já em setembro deste ano, Richarlison e Amanda passaram a morar juntos em Londres, já que o atacante defende o Totteham.