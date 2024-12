São Gonçalo faz encaminhamento para vagas de emprego

Para as vagas disponibilizadas é desejável ter experiência prévia - Foto: Divulgação

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, junto a uma grande rede atacadista, está realizando o encaminhamento para 181 vagas abertas em mais de 30 funções.

Para as vagas disponibilizadas é desejável ter experiência prévia. As oportunidades são para pessoas de ambos os sexos, de 20 a 55 anos de idade, com ensino médio completo.

Os candidatos nos perfis das vagas deverão comparecer nesta terça-feira (10) ao SINE Alcântara (na galeria do Carrefour Alcântara), das 9h às 16h, para serem encaminhados. A unidade do Sine Alcântara fica na Rua Doutor Alfredo Backer, 500, lojas 11 e 12.

Confira abaixo as funções:

46 vagas para Operadores de caixa

02 vagas para Atendentes de Sac

08 vagas para Lideres de frente de caixa (Fiscal de caixa)

02 vagas para Encarregados de Mercearia

32 vagas para Operadores de loja (Repositor Mercearia

03 vagas para Conferentes de Recebimento

09 vagas para Operadores de Empilhadeira

01 vaga para Conferente de avaria

01 vaga para Separador de coleta

02 vagas para Encarregados de Perecíveis

18 vagas para Auxiliares de Perecíveis

01 vaga para Líder de açougue

02 vagas para Açougueiro

02 vagas para Auxiliar de açougue

01 vaga para Encarregado de Hortifruti

01 vaga para Líder de Hortifruti

04 vagas para Auxiliar de Hortifruti

03 vagas para Operadores de loja (Balança FLV)

02 vagas para Auxiliar de padaria

01 vaga para Encarregado de Prevenção de Perdas

03 vagas para Auxiliar de Monitoramento

15 vagas para Fiscal de loja (Op de Prevenção)

03 vagas para Auxiliar de operações (Operador de estacionamento)

03 vagas para Conferentes de inventário

02 vagas para Vendedor externo

02 vagas para Separador de vendas

01 vaga para Locutor

01 vaga para Técnico de manutenção

04 vagas para Operador de loja (Depósito)

02 vagas para Cozinheiros(as)

04 vagas para Ajudantes de cozinha