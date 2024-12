Dia D pela empregabilidade reforça inclusão social e profissional em São Gonçalo

A Águas do Rio esteve presente na ação, reforçando seu compromisso com a diversidade e a inclusão - Foto: Divulgação

Garantir oportunidades para pessoas com deficiência é um passo essencial para construir uma sociedade mais inclusiva e justa. O Dia D pela Empregabilidade da Pessoa com Deficiência, realizado na última quinta-feira (28) no Sesc São Gonçalo, foi uma importante iniciativa para promover a inclusão social e profissional. O evento reuniu cerca de 35 empresas comprometidas em oferecer vagas de emprego e facilitar o ingresso dessa parcela da população no mercado de trabalho.

A Águas do Rio esteve presente na ação, reforçando seu compromisso com a diversidade e a inclusão. Para Diogo Freitas, gerente executivo da concessionária, participar de eventos como este potencializa o olhar sobre o assunto e amplia o diálogo de maneira que cativa esse público a ter uma oportunidade de conquistar uma vaga na companhia.

“Nosso intuito é impactar de forma positiva a realidade das pessoas, seja por meio das oportunidades ofertadas ou pela prestação dos nossos serviços. Estamos dispostos a fazer a diferença e queremos transformar vidas”, afirmou.

Auditor fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego, Marcelo Freitas prestigiou o evento: “A feira é muito importante pelas vagas oferecidas e por ser uma oportunidade de várias entidades, de todos os níveis, estreitarem o relacionamento, além de a própria população reconhecer a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho”.

Já o secretário de Desenvolvimento Econômico de São Gonçalo, Eugênio Abreu, agradeceu a participação das empresas: “Desde 2017, este tipo de evento não era realizado aqui na cidade. É motivo de honra contar com essas instituições que se dispuseram a abrir vagas para que as pessoas com deficiência pudessem vir aqui e ter acesso ao mercado de trabalho”.

A Águas do Rio contribuiu com a ação por meio de sua equipe de Recursos Humanos, que cadastrou interessados em integrar o quadro de funcionários da empresa. Além disso, a concessionária montou um ponto de hidratação, oferecendo água gelada ao público.

A feira também contou com uma apresentação emocionante do grupo de dança inclusiva “Corpo em Movimento”, da Andef (Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos).