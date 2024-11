Inscrições para a pré-matrícula na educação infantil de Niterói começam hoje; saiba mais

As inscrições para a pré-matrícula na educação infantil nos colégios municipais de Niterói começaram nesta segunda-feira (18). O período de registro se estenderá até a próxima sexta-feira, dia 22 de novembro.

O responsável legal da criança deverá preencher um formulário com seus dados e do candidato, indicando três unidades de educação por ordem de preferência. Para realizar a inscrição, serão necessárias as seguintes informações: nome completo, CPF, data de nascimento, sexo, filiação, autodeclaração de cor/raça, endereço completo(incluindo CEP), telefone para contato e e-mail.

Este ano, no momento da pré-matrícula, também é recomendado o envio de um comprovante de residência atualizado, em nome de um dos responsáveis com data de emissão dos últimos 3 meses. As solicitações poderão ser realizadas de duas maneiras: pelo site oficial https://matriculaniteroi.colab.re/ ou pelo aplicativo Colab.