Biscoito ou obra de arte? Decorados, eles são tendência e opções para presentear neste Natal

De lembranças infantis da infância a itens de decoração e luxo, os biscoitos decorados passaram por uma transformação nos últimos anos. Esses doces, que remetem às receitas tradicionais das avós, conquistaram um novo status e viraram tendência em eventos, presentes personalizados e até mesmo decorações de luxo. A popularidade dos biscoitos decorados cresceu especialmente durante a pandemia, quando, por meio das redes sociais, as confeiteiras conseguiram alcançar um público mais amplo, ansioso por novidades gastronômicas que também eram visualmente encantadoras.

Se as festas intimistas serviram de ponto de partida para o sucesso dos biscoitos, atualmente eles são estrelas de mesas gigantes, arrancando suspiros dos convidados, e das mesas de decorações, que já receberam o doce como destaque.

Seja com receita tradicional, de açúcar, ovo, manteiga e farinha, ou de receita exclusiva de cada confeiteira, o ponto em comum é a baunilha. O biscoito base para receber a decoração é, quase sempre, com sabor neutro, para agradar todo mundo, assim como eram os biscoitos da vovó.

E esses biscoitinhos são conhecidos internacionalmente. Biscoitos da vovó, sugar cookies ou decorados… eles são sucesso e estão mudando a vida de diversas confeiteiras pelo Brasil. E em São Gonçalo, isso não é diferente. Profissionais da confeitaria estão reescrevendo suas histórias através dos biscoitos.

Uma dessas histórias de sucesso é de Marcelle Gomes, de 30 anos. Farmacêutica de formação, Marcelle descobriu nos biscoitos decorados não apenas uma nova profissão, mas também uma forma de superar momentos difíceis. A confeitaria foi o refúgio para ela durante o tratamento de depressão.

“Eu tive um problema de saúde e, pela medicina, eu teria dificuldades para engravidar. Os biscoitos me salvaram da depressão. Eu namorei, noivei, casei e quando tentei ter meu filho, veio o diagnóstico. Eu fiquei muito mal, mas depois pensei: já que não posso ter o meu, vou me realizar com o filho dos outros, fazendo doces que encantam as crianças”, lembra Marcelle, emocionada.

Hoje, com um filho saudável de um ano e nove meses, ela se dedica integralmente à confeitaria. Casada há 11 anos, Marcelle acorda todos às quatro da manhã para preparar suas criações e está prestes a abrir seu próprio ateliê, onde terá mais espaço para expandir sua linha de produtos.

Entre os destaques de suas criações, estão os biscoitos decorados com personagens da Disney, uma paixão pessoal que também cativa seus clientes. “Meu ponto fraco são as princesas da Disney, e isso aparece nas minhas produções, que sempre têm um toque especial dos personagens que encantam adultos e crianças”, conta.

Marcelle oferece uma linha de biscoitos variada, com preços que partem de R$3,50 para itens mais simples e R$ 8 para opções coloridas. A linha café, com embalagens de 150g por R$12, é um sucesso entre os clientes. Os biscoitos são super macios, saborosos e um ótimo item para acompanhar um café, com todo estilo que a gente merece! Além disso, para o Natal, a confeiteira preparou um catálogo com opções carimbadas e decoradas. Como diferencial da sua marca, Marcelle criou a própria receita do glacê real que decora seus doces. É incrível!

Outra confeiteira que encontrou nos biscoitos uma nova paixão é Fernanda Barreto, de 48 anos. Confeiteira desde 2012, Fernanda entrou no mundo dos biscoitos decorados há três anos, durante a pandemia, quando as festas mais íntimas e o tempo online se tornaram comuns.

Ela lembra que foi ao ver o trabalho de um cliente que decidiu mergulhar nesse novo universo, aprendendo técnicas minuciosas em cursos online. “Foi durante um curso que vi pela primeira vez os biscoitos pintados à mão, que são chamados de biscoitos artísticos. Fiquei encantada e decidi investir nesse nicho”, conta.

Além dos biscoitos decorados, Fernanda aposta na pintura como diferencial. Os desenhos perfeitos, garantem o toque de sofisticação e personalidade que os eventos ou os presentes pedem. Queridinhos do momento, a linha do Harry Potter traz, além dos tradicionais personagens, elementos e vilões dos filmes. Vale conferir!

Fernanda, que recebe encomendas de clientes de todas as idades, aposta na personalização de cada detalhe para atender aos pedidos, que variam de temas infantis a decoração para eventos adultos. As encomendas podem ser retiradas pessoalmente no Jardim Alcântara, onde ela mantém um espaço dedicado à produção dos biscoitos.

Embora não seja focada nas linhas de biscoitos para o café, Fernanda desenvolveu uma receita de gingerbread, o famoso biscoito de ‘menino de gengibre’. A receita é leve, saborosa e cheia de especiarias. Tradicional nos natais americanos, o biscoitinho de gengibre já está conquistando o coração dos gonçalenses e pode ser encomendado para o natal.

Para ambas as empreendedoras, os biscoitos decorados representam mais que um doce. São uma forma de expressão, uma ponte para novas relações e um canal para histórias que trazem alegria e encanto. Com uma gama de opções que vão de figuras carimbadas a personagens detalhados e decorados, os biscoitos artesanais dessas duas confeiteiras são a prova de que o simples também pode ser sofisticado – e que uma tradição familiar pode se tornar um verdadeiro luxo.

Serviço

Marcelle

Encomendas via whatsApp - 98038-5705



Instagram - @marcelleogomes

Fernanda

Encomendas via instagram - @nanda_biscoiteria