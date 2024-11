Prefeitura oferece 37 vagas de emprego até esta sexta-feira (1); Confira

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo está oferecendo 37 vagas de emprego até a manhã desta sexta-feira (1). Os interessados devem ir até a secretaria, que fica localizada no Partage Shopping, até às 12h, para conseguir uma carta de encaminhamento e prosseguir para a entrevista.

Confira as vagas disponibilizadas a seguir:

- 10 vagas para operador de caixa: para pessoas de ambos os sexos, sem experiência, com fundamental completo e idade entre 18 e 50 anos.

- 8 vagas para estoquista: para pessoas de ambos os sexos, com fundamental completo, com idade entre 18 e 50 anos, sem necessidade de experiência.

- 6 vagas para operador de vendas: para pessoas de ambos os sexos, com fundamental completo, sem experiência e idade entre 18 e 50 anos.

- 5 vagas para fiscal de loja: para pessoas de ambos os sexos, com idade entre 18 e 50 anos, sem a necessidade de experiência, com fundamental completo.

- 4 vagas para fiscalde prevenção de perdas: para pessoas de ambos os sexos, é necessário comprovar experiência em prevenção (podendo ter trabalhado como segurança, vigia e fiscal de loja), com idade entre 25 e 55 anos e ensino médio completo.

- 4 vagas para auxiliar administrativo: apenas para mulheres, com experiência comprovada na área, com vivência em emissão de notas e pacote office, com idade entre 20 e 40 anos, com ensino médio completo, apenas para moradoras de São Gonçalo e Itaboraí.

Serviço:

- A Secretaria de Desenvolvimento Econômico fica no Partage Shopping - Avenida Presidente Kennedy, 425, loja 178 - primeiro piso

- Atendimento das 10h às 17h