Evento gratuito 'Minha Favela' promove cidadania com apoio da UNIVERSO

Com o intuito de promover cidadania para os moradores do Complexo do Alemão, localizado na Zona Norte do Rio, o evento gratuito "Minha Favela" será realizado na próxima segunda-feira (4), das 10h às 21h30, no Campo do Sargento.

Aberta ao público, a iniciativa, realizada através de uma parceria do Santuário Cristo Redentor e o Favela Connnect e com apoio da Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO) e da Rádio Mania FM, tem como objetivo oferecer serviços de cidadania aos moradores, como emissão de documentos, orientação jurídica, corte de cabelo, aferição de pressão e teste de glicemia, além de saúde bucal e castração de animais.

Leia mais

Recenseamento de pensionistas do Estado do Rio termina nesta quinta-feira (31)

Grátis: Escola Firjan Sesi abre inscrições até 13 de novembro para Torneio de Robótica



A programação também inclui apresentações artísticas, música e oficinas de sustentabilidade. As crianças também poderão desfrutar do evento, que terá pula-pula e algodão doce.

De acordo com o coordenador da Universo campus Niterói, Professor Anderson Freire, iniciativas como esta são essenciais para a comunidade, que pode receber um serviço assistencial de qualidade, e também para os alunos, que podem praticar as teorias aprendidas ao longo da jornada universitária.

"Queremos agradecer ao convite e parabenizar a organização do evento promovido pelo Santuário Cristo Redentor e o Favela Connect. Essas iniciativas proporcionam ações de cidadania para as comunidades atendidas, integrands a Universo por meio da sua equipe de docentes, preceptores e alunos, colocando em prática a missão instucional de formar o ser humano de maneira integral", agradeceu o coordenador.

"Desta forma os alunos colocam em prática os aprendizados teóricos vivenciados ao longo da formação e se engajam com as causas sociais, se aproximando e realizando atendimentos e colaborando com a melhoria do sociedade e do seu entorno", completou Anderson Freire.