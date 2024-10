Americanas abre mais de 680 vagas temporárias no final de ano no Rio de Janeiro

São mais de 680 oportunidades no estado do Rio - Foto: Divulgação

São mais de 680 oportunidades no estado do Rio - Foto: Divulgação

A Americanas está com mais de 5 mil vagas temporárias para o fim do ano, sendo 3.185 para operadores de loja e mais de 2 mil para logística. Do total de oportunidades, cerca de 689 abrangem o estado do Rio de Janeiro.

A empresa busca pessoas proativas e dinâmicas, com idade a partir de 18 anos e nível médio completo. As oportunidades não exigem experiência e são para os cargos de operador logístico, empilhadeirista, auxiliar de logística e operador de loja.



No Rio de Janeiro, as vagas estão distribuídas da seguinte forma: 170 vagas para operador de logística na base de Seropédica e 519 para operador de loja nas cidades de Belford Roxo, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Nilópolis, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Queimados, Mesquita, Miguel Pereira, Niterói, Itaboraí, Magé, Tanguá, Cabo Frio, Rio das Ostras, Macaé, Campos dos Goytacazes, Araruama, São Pedro da Aldeia, Búzios, São João da Barra, Casimiro de Abreu, Rio Bonito, Maricá, Saquarema, Iguaba Grande, Santo Antônio de Pádua, Arraial do Cabo, São Francisco de Itabapoana, Volta Redonda, Petrópolis, Nova Friburgo, Resende, Teresópolis, Três Rios, Guapimirim, Cachoeira de Macacu, Barra Mansa, Barra do Piraí, Angra dos Reis, Itaguaí e Paraty.

Leia também:

Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio acumulado em R$ 35 milhões

Águas de Niterói realiza campanha de doação de ração e utensílios para pets

O processo seletivo acontece de forma online e presencial. Além de um salário compatível com o mercado, os contratados terão direito a benefícios como vale-refeição ou refeição no local, vale-transporte, seguro de vida e acesso à plataforma de educação da companhia.

Quem tiver interesse em se candidatar, pode acessar o site https://americanas-sa.pandape.infojobs.com.br/Detail/1401421 para vagas nas lojas físicas e https://americanas-logistica.pandape.infojobs.com.br/ para cargos nos centros de distribuição.