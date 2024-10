Feriado de Nossa Senhora Aparecida: Confira o que abre e fecha em São Gonçalo e Niterói

Neste sábado, 12 de outubro, o feriado em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, grande parte dos shoppings de Niterói e São Gonçalo funcionará normalmente, sem alterações nos horários. Enquanto os supermercados seguem o horário definido para cada estabelecimento, os serviços públicos como água, luz e correios permanecem fechados. Confira a seguir os detalhes sobre o funcionamento dos principais estabelecimento:

Compras



No Pátio Alcântara, em São Gonçalo, as lojas e quiosques seguem o horário habitual, das 9h às 19h, e a praça de alimentação funciona das 10h às 19h.



O São Gonçalo Shopping terá abertura opcional das lojas e quiosques das 10h às 22h, com funcionamento obrigatório entre 15h e 21h. A praça de alimentação ficará disponível das 11h às 21h, e o cinema seguirá a programação em cartaz.

No Partage Shopping, no centro de São Gonçalo, o funcionamento será normal, das 10h às 22h para lojas, quiosques e praça de alimentação. Os restaurantes do jardim abrem às 11h e fecham às 23h. A academia funciona das 8h às 18h.

O Plaza Shopping, em Niterói, terá um horário limitado. Lojas e quiosques abrem das 15h às 21h, e a praça de alimentação das 12h às 21h. O cinema funciona conforme a programação.

O Shopping Bay Market, em Niterói, manterá o funcionamento das lojas e quiosques das 9h às 22h, enquanto a praça de alimentação funcionará das 12h às 20h.



Transporte público

O metrô operará das 7h às 23h, com gratuidade para crianças de até 12 anos mediante apresentação de documento à equipe da estação.

As barcas têm horários normais: de Niterói ao Rio de Janeiro, das 5h30 às 23h30, e no sentido contrário, das 6h às 23h. As linhas Charitas e Cocotá não funcionarão no feriado.

Serviços públicos

As lojas de atendimento da Enel e da Águas de Niterói estarão fechadas, retornando ao normal na segunda-feira, 14 de outubro. O mesmo vale para as agências dos Correios em Niterói e São Gonçalo.