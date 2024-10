Autores da região marcam presença na 22ª edição da Flip

Depois de dois dias de uma garoa insistente, o sol reapareceu em Paraty, trazendo mais ânimo e um pouco de alívio a expositores, autores e visitantes da 22ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty.

Apesar de um público notadamente menor em relação ao ano passado, o evento mantém sua grandiosidade oferecendo uma programação diversa com muitos saraus, mesas literárias e debates sobre temas variados, como o impacto das recentes queimadas no país, racismo e inteligência artificial.

Com a curadoria de Ana Lima Cecílio e participantes nacionais e internacionais de peso como Carla Madeira, Èdouard Louis, Atef Abu Saif e Mohamed Mbougar Sarr, a programação oficial está sendo transmitida ao vivo pelo canal da Flip no Youtube.

Entre os convidados que "arrastaram multidões e filas" está o influencer e escritor Felipe Neto, que participou da mesa "Como enfrentar o ódio", com a jornalista Patrícia Campos Mello; e Luiz Antonio Simas, que protagonizou a mesa "As ruas têm alma: João do Rio, o convidado do sereno", que abordou o trabalho do autor homenageado do evento, João do Rio, pseudônimo de Paulo Barreto.

Mãe da pequena Giovana, de 12 anos, a moradora de Belford Roxo, Carla C. acompanhava a filha, fã do Felipe Neto, na imensa fila para assisti-lo. "Hoje, as crianças ficam muito na internet e nós como pais e responsáveis precisamos acompanhar o que estão assistindo. E o Felipe Neto trilhando esse caminho para a literatura influencia as crianças a lerem, a absorverem um conteúdo melhor", comentou.

Carla e o marido, Igo, acompanham a filha, fã de Felipe Neto | Foto: Divulgação

As mesas realizadas na Flipinha, numa tenda localizada na Praça Matriz, também ganham destaque. Um exemplo foi a lotação da mesa "Literatura e Resistência" com os autores Jefferson Tenório e Eliana Alves Cruz, ambos bestsellers e laureados com Jabuti, entre outros prêmios.

Jefferson Tenório e Eliana Alves Cruz | Foto: Divulgação

Para além da programação oficial, a Flip conta com uma programação paralela intensa nas casas literárias e livrarias parceiras espalhadas por toda a cidade.

Uma das casas literárias mais badaladas da Flip, a Casa Gueto se tornou uma referência entre autores e autoras da literatura independente e este ano não está sendo diferente. É também essa casa que reúne um expressivo número de escritores de São Gonçalo, Niterói e região. Entre eles, as escritoras Suellen Carvalho (Niterói), da editora Xará (Maricá); Jaqueline Brito (São Gonçalo) - que fará o lançamento do primeiro livro pela editora Patuá - Rodrigo Santos (São Gonçalo), que também tem livro publicado pela Patuá; Nathália Ranny (Niterói), pela Laboriosa Produções Poéticas, entre outros.

Responsável pela editora Xará, com a irmã, a designer Isabel Leal, Letícia Leal está pela primeira vez na Flip e tem boas expectativas. "Estamos caminhando devagar, mas com muita gratidão pela oportunidade de estar aqui, por essa experiência de trocas e conexões. Costumamos dizer que livros são feitos de encontros e é isso o que acontece aqui na Flip", comentou. A editora Xará, especializada em poesia, também expõe os livros da editora Mapa das Letras, de São Gonçalo.

Editor da Patuá e um dos organizadores da Casa Gueto, Eduardo Lacerda tem altas expectativas: "Está sendo um evento muito bonito. Estamos recebendo 18 editoras, além da Patuá, uma programação de quase 400 lançamentos. Já recebemos centenas de pessoas, o clima está ajudando, então está ficando bem bonito".

Um outro espaço que abarca editoras e autores da região é o Areal. Do outro lado do Centro Histórico de Paraty, é onde estão reunidos representantes da literatura independente e editoras de pequeno e médio porte. Ambas de Niterói, as editoras Itapuca e Garota FM Books reúnem quase 1 mil títulos ao todo. Entre os autores presentes estão Celso Possas Jr., Altamir Costa, Patrícia Schunk, Angela Moreira, Liz Negrão e Sol de Paula.

No entanto, algumas mudanças da organização, segundo eles, não previstas, vem prejudicando o acesso do público: o local destinado a eles não é o mesmo de edições anteriores. Após cruzar a ponte do rio Perequê-Açu, o visitante passa pelo auditório do Areal, por uma exposição e estandes de patrocinadores, uma feira de economia solidária e só então consegue acessar onde estão essas editoras na chamada Praça Aberta.

Em resposta, a Flip informou que "a Praça Aberta é um espaço de fortalecimento do diálogo entre escritores, artistas, moradores e visitantes. O projeto arquitetônico e urbanístico da Praça deste ano foi elaborado para que todos os atores que ocupam esse espaço da Flip pudessem realizar suas atividades da melhor maneira possível. O diálogo com múltiplos atores sempre foi fundamental na construção da Flip. Há mais de 20 anos, a Flip produz arquiteturas de temporalidade intermediária, fruto de pesquisa e interpretação daquilo que emerge a cada ano."

O evento vai acontecer até o domingo, 13 de outubro.

Criada em 2003, a Flip é reconhecida como Patrimônio Histórico Cultural e Imaterial do estado do Rio.

A entrada é paga, e os ingressos são vendidos no site oficial da Feira no site: flip.org.br.