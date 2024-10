Faetec abre inscrições para cadastro reserva de profissionais do Programa Estadual Vamos Juntas

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC) está com inscrições abertas para profissionais que atuarão no Programa Estadual Vamos Juntas. O processo seletivo é destinado à formação de um cadastro reserva de bolsistas para atuação temporária como instrutores, pedagogos e assistentes/assessores administrativos nas unidades educacionais da Faetec. As inscrições ficam abertas até 9 de outubro, às 10h, e devem ser feitas exclusivamente pelo site da instituição: www.faetec.rj.gov.br.

Os profissionais selecionados atuarão nas diretorias e unidades escolares da Faetec, com um período de trabalho determinado pela duração dos cursos oferecidos no programa. Os profissionais que forem contratados terão carga horária semanal máxima de 20h.

O processo seletivo será dividido em duas etapas para os cargos de pedagogo e assistente/assessor administrativo. A primeira etapa consistirá em uma avaliação curricular, que levará em consideração os títulos e a experiência profissional dos candidatos na área pretendida, sendo essa fase de caráter classificatório. A segunda etapa, quando aplicável, incluirá uma entrevista, que é eliminatória.



Para Caroline Alves, presidente da Faetec, “resultado da parceria entre a Faetec e a Secretaria de Estado da Mulher, o Programa Vamos Juntas é uma iniciativa fundamental para promover a qualificação e inclusão de mulheres no mercado de trabalho. Estamos comprometidos em oferecer oportunidades educacionais e de desenvolvimento profissional que ajudem a reduzir as desigualdades de gênero e fortaleçam a independência econômica dessas mulheres", destacou a presidente.

O programa, que visa fomentar a qualificação profissional e reduzir desigualdades de gênero no estado do Rio de Janeiro, é uma oportunidade valiosa para profissionais que desejam contribuir com o fortalecimento da presença feminina no mercado de trabalho. Todos os pré-requisitos e demais orientações se encontram no edital, disponível no site da Faetec: www.faetec.rj.gov.br.