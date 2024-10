A Drogarias Tamoio está com 15 vagas abertas para atendente de loja. As vagas são para atuação na Região Oceânica de Niterói - Icaraí, Itaipu e São Francisco. Os profissionais contratados serão responsáveis por garantir a organização e a operação no PDV (ponto de venda), registrar as compras, além de realizar os atendimentos, sempre em busca de proporcionar a melhor experiência para os clientes.

A bandeira oferece, além do salário, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, plano de carreira, entre outros benefícios. Possui, ainda, uma série de projetos que visam melhorar a experiência dos colaboradores e tornar o ambiente de trabalho mais inclusivo e diverso.



Para saber mais informações e se inscrever nas vagas, acesse:

https://grupoprofarma.abler.com.br/vagas/atendente-de-loja-drogarias-tamoio-474815

Drogarias Tamoio

Criada em São Gonçalo, a Drogarias Tamoio é uma marca presente em Niterói, Região dos Lagos, Serrana, Norte e Sul Fluminense. Com mais de 85 lojas, é uma das bandeiras que integram a Rede d1000, também composta pela Drogasmil, Farmalife e Drogaria Rosário.

Para saber mais, acesse www.drogariastamoio.com.br