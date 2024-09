“De Olho nos Olhinhos”: Tiago Leifert e Daiana Garbin realizam a 3ª edição da campanha no Rio e Niterói

O dia 21 de setembro marca a data de mobilização nacional da terceira edição campanha "De Olho nos Olhinhos", criada pelos jornalistas Daiana Garbin e Tiago Leifert. O objetivo do movimento é conscientizar a população sobre a retinoblastoma, um tipo de câncer ocular raro que acontece, principalmente, em crianças de 0 a 5 anos. O evento irá acontecer em nove shoppings diferentes do estado.

O projeto começou após a filha do casal, Lua, ter sido diagnosticada com um estágio grave da doença aos 11 meses de vida. Os pais, então, decidiram vir à público e falar abertamente sobre o diagnóstico da pequena, assim, dando visibilidade para que outras famílias consigam perceber sintomas mais rapidamente. "Queremos que as famílias consigam chegar ao diagnóstico antes do que nós conseguimos, e por isso é fundamental fazer a informação chegar em cada vez mais pessoas para todo mundo ficar de olho nos olhinhos. Como é uma doença traiçoeira, também auxiliamos casos suspeitos a confirmar o diagnóstico e encontrar um centro de referência com rapidez”, pontua Tiago. “Ficar atento a sinais como um reflexo branco nos olhos, conhecido como "olho de gato”, e estrabismo é fundamental para ajudar a detectar não só o retinoblastoma, mas várias outras doenças oculares. O diagnóstico precoce pode salvar a visão e a vida das crianças”, afirma Daiana.

Mais de 150 milhões de brasileiros foram impactados ano passado e apesar do enorme alcance da campanha em 2023, Tiago e Daiana querem ir mais longe, uma vez que casos avançados seguem aparecendo nos centros de referência. No Hospital do GRAACC, referência no tratamento da doença, cerca de 12 a 15% dos novos casos de retinoblastoma são extraoculares, ou seja, escaparam de dentro do olho. "Quando diagnosticado precocemente, e tratado em centros de referência, a chance de cura é de 90%, mas a grande preocupação é quando demoramos muito para detectar e esse tumor sai do olho, surgindo as metástases, que colocam em risco a vida desta criança. Quanto mais cedo identificar a doença, maior é a chance de cura", alerta a Dra. Carla Macedo, oncologista pediátrica do GRAACC.



Os sintomas mais comuns do retinoblastoma são a leucocoria, ou “olho de gato”, em que a pupila pode apresentar uma área branca e opaca no contato com o reflexo da luz, sendo visível em fotos tiradas com flash. Tremor nos olhos e alteração na posição dos olhos, como o desvio ocular (estrabismo) também são sinais que costumam aparecer. Em todos esses casos, a recomendação dos médicos é que a criança seja levada ao oftalmologista para a realização de exames completos. A realização do Teste do Reflexo Vermelho (TRV), conhecido como o teste do olhinho, e as consultas oftalmológicas frequentes na primeira infância podem ajudar no diagnóstico da doença precocemente. O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece tratamento e acompanhamento dos casos de retinoblastoma, de forma integral e gratuita.

A Presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), Dra. Wilma Lelis Barboza, diz que para ter diagnóstico precoce é necessária uma avaliação oftalmológica. Ela lembra que desde 2015, a realização do teste do olhinho nos recém-nascidos ainda na maternidade é garantida por lei e os pais ou responsáveis precisam ter acesso ao resultado. "Como o tumor pode surgir no primeiro ano de vida, é importante que a criança seja avaliada. O teste precisa ser repetido três vezes no primeiro ano de vida. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o prognóstico. Com diagnósticos mais tardios, as crianças podem perder a vida", explica. Ela cita, ainda, que nas últimas décadas os tratamentos melhoraram e atualmente, é possível tratar a doença de forma mais direta e menos agressiva, o que reduz os transtornos causados às crianças.

Campanha cresce e chega a todos os estados do Brasil



Em 2024, além do maior número de patrocinadores, a campanha terá um novo integrante, o mascote Flash, um gato que simula um dos sintomas visíveis da doença - o olho de gato - e estará nas cartilhas e materiais distribuídos ao público e à comunidade médica.

A ALLOS, junto com seu braço de mídia HELLOO, cedeu telas em todos os 57 shoppings da rede, além de espaço físico em 44 shoppings da ALLOS em 30 cidades brasileiras, que sediarão os eventos presenciais do dia 21 de setembro, das 10h às 22h. Nesta data, Daiana e Tiago estarão nos shoppings Taboão, em Taboão da Serra (SP), e no Eldorado, na capital paulistana, para falar sobre a campanha e divulgar informações sobre o retinoblastoma. Médicos voluntários também vão levar a "De Olho nos Olhinhos" para várias outras cidades do Brasil. A data desta mobilização nacional foi escolhida em alusão ao 18 de setembro, Dia Nacional de Conscientização e Incentivo ao Diagnóstico Precoce do Retinoblastoma, estabelecido por lei em 2012.

Por meio da RD Saúde, detentora das redes Drogasil e Raia, a campanha estará presente em mais de 3.100 farmácias em todos os estados do Brasil. Os endereços terão totens contendo um QR code que dá acesso à cartilha e informações da campanha. Além disso, 1.333 telas das farmácias passarão vídeos sobre a campanha.

A Genesis Genomics, que oferece soluções avançadas em genômica para pacientes, médicos e parceiros, irá ceder exames genéticos para identificação da predisposição ao retinoblastoma, em apoio à campanha. A Eletromidia também apoia a campanha e veiculará a iniciativa nas telas de abrigos ônibus, aeroportos, transportes, edifícios comerciais e residenciais e shoppings, disponibilizando mais de 10 mil telas por todo o Brasil. Além disso, ao longo do mês, o público do Rio de Janeiro poderá ver adesivos da campanha em um ônibus envelopado da Itabus.

Neste ano, a "De Olho nos Olhinhos" vai apoiar outras ações: no dia 16 de setembro, atividade realizada em São Paulo/SP pelo Programa Einstein na Comunidade de Paraisópolis (PECP) voltado para mães, gestantes e equipe multiprofissional da área de saúde do PECP; no dia 19, Tiago Leifert estará no Rio de Janeiro para participar da ação promovida pela TUCCA - Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer -, em que a estátua do Cristo Redentor será apagada para chamar atenção para o retinoblastoma.

Na edição online, durante as próximas semanas, Daiana Garbin vai publicar vídeos em seu canal no Instagram (@garbindaiana) e Youtube (@daianagarbin) entrevistando médicos. O casal vai divulgar uma cartilha digital contendo sinais, sintomas e a importância do diagnóstico precoce do retinoblastoma. Um filtro de instagram também estará disponível para as pessoas compartilharem a campanha nas redes sociais.

Sobre a "De Olho nos Olhinhos" e apoiadores

De Olho nos Olhinhos é uma campanha sem fins lucrativos e conta com a ajuda de diversos profissionais que abraçaram a causa e trabalham de forma voluntária. A criação dos materiais ficou sob responsabilidade da agência Ogilvy, uma empresa do grupo WPP, maior conglomerado de publicidade do mundo, que também cedeu o talento de seu braço de produção audiovisual, a Hogarth. A Sailor Studio é a responsável pela ilustração do gatinho "Flash" e também pela animação 2D e edição dos vídeos com o novo mascote da campanha. Além disso, a Pridea Comunicação assumiu a parte de imprensa e Relações Públicas da campanha. A execução dos eventos está a cargo da agência 828.



A campanha tem o apoio das mais importantes entidades médicas do Brasil: Conselho Federal de Medicina (CFM), Associação Médica Brasileira (AMB), Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica (SOBOPE), Sociedade Brasileira de Oncologia em Oftalmologia (SBOO), Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica (SBOP) e Sociedade Latino-Americana de Oncologia Pediátrica (SLAOP). Também são apoiadores o Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), GRAACC, Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer (TUCCA), St. Jude Children's Research Hospital, Aliança Amarte, Associação Brasileira das Ligas Acadêmicas de Oftalmologia (ABLA) e Associação Acadêmica de Pediatria (AAP).



Locais das ações:

Rio de Janeiro:

Bangu Shopping - Rua Fonseca, 240 - Bangu

Caxias Shopping - Rodovia Washington Luiz, 2895 – Parque Duque – Duque de Caxias

Norte Shopping - Avenida Dom Hélder Câmara, nº 5474, cobertura, Pilares

Carioca Shopping - Av. Vicente de Carvalho - 909 - Vicente de Carvalho

Recreio Shopping - Avenida das Américas, 19.019 - Recreio dos Bandeirantes

Shopping Grande Rio - Rodovia Presidente Dutra 4200, Centro, São João de Meriti

Shopping Tijuca - Av. Maracanã, 987 - Tijuca

Via Parque Shopping - Av. Ayrton Senna - 3000 - Barra da Tijuca

Niterói:

Plaza Niterói - Rua Quinze de Novembro, 8 - Centro