Alunos participaram de Atividade de Educação Ambiental em São Gonçalo

Organizada pelo projeto Águas da Guanabara por meio da FEPERJ, Federação de Pescadores do Rio de Janeiro, com o apoio da Fundação de Estudos do Mar (FEMAR), a iniciativa promoveu a conscientização sobre a importância da preservação ambiental.



Durante o evento, os estudantes receberam coletes salva-vidas infantis doados pela FEMAR, que garantiram a segurança durante a navegação pela foz do Rio Imboaçu e ao redor da Ilha do Pontal. Eles interagiram com pescadores e especialistas da área, que explicaram sobre a biodiversidade local e os desafios ambientais enfrentados pela região.

Eles interagiram com pescadores e especialistas da área, que explicaram sobre a biodiversidade | Foto: Patrícia Marins

A atividade, que incluiu a observação da fauna e flora, também proporcionou uma imersão no cotidiano da comunidade pesqueira, reforçando a importância do papel dos pescadores na preservação dos ecossistemas costeiros. O encerramento foi marcado por um debate entre as crianças, que compartilharam suas impressões e aprendizados da experiência.

Leia também:

Jucilei, ex-Corinthians e São Paulo, perde R$ 45 milhões em esquema de criptomoedas

Macaco é resgatado de cativeiro em Saquarema; suspeito foi preso

A doação dos coletes salva-vidas infantis pela Fundação de Estudos do Mar (FEMAR) reforça o compromisso com a segurança e a educação das crianças durante as atividades do projeto Águas da Guanabara. Segundo Luiz, presidente da Federação de Pesca do Rio de Janeiro, "essa parceria é fundamental para proporcionar uma vivência segura e enriquecedora para os jovens, que aprendem na prática a importância da preservação ambiental". A colaboração entre as instituições fortalece o vínculo entre a comunidade pesqueira e as novas gerações, promovendo o respeito pelo meio ambiente.



"A educação ambiental começa com iniciativas como essa, que levam as crianças a experimentar o aprendizado na prática, em contato direto com a natureza. A parceria entre pescadores e projetos como o Águas da Guanabara mostra como podemos unir forças para formar uma nova geração consciente e comprometida com a preservação do meio ambiente.", ressaltou o presidente do projeto em São Gonçalo, Alberto Toledo.