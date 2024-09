Casa do Trabalhador Itinerante estará no centro de Inoã neste fim de semana (14 e 15/09)

As vagas serão ofertadas pelo Sistema Nacional de Emprego de Maricá em parceria com a Casa do Trabalhador - Foto: Divulgação - Bernardo Gomes

As vagas serão ofertadas pelo Sistema Nacional de Emprego de Maricá em parceria com a Casa do Trabalhador - Foto: Divulgação - Bernardo Gomes

A Casa do Trabalhador Itinerante, projeto da Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Trabalho, estará neste sábado (14/09) e domingo (15/09) no Centro de Inoã – próximo a passarela, km 15 da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106) - , das 9h às 13h. A iniciativa tem como objetivo conectar os moradores que procuram uma recolocação profissional com as oportunidades disponíveis no município com oferta de vagas, cadastramento de currículos, orientações jurídicas, vocacionais e de como se comportar em uma entrevista de emprego, além de palestras.

As vagas serão ofertadas pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Maricá em parceria com a Casa do Trabalhador. Para se candidatar, é necessário levar originais e cópias dos documentos pessoais (identidade, CPF, comprovante de residência, título de eleitor e carteira de trabalho).

Neste sábado (14/09), às 10h, acontece a palestra aberta ao público geral sobre “A importância da formação na área da comunicação” com Nariene da Silva Xavier, assessora de imprensa com formação em Jornalismo pela Unicarioca. Especializou-se em comunicação esportiva, publicidade e propaganda, política e digital. Já no domingo (15/09), das 10h às 11h, a palestra será sobre o “Mercado de trabalho: perspectivas e preparo para o mundo atual” com Alcinete Pereira, Clerian Pereira e Aline Ritter.



Evento chegará no Praça Linear do Flamengo

Nos dias 21 e 22/09, das 9h às 13h, a Casa do Trabalhador Itinerante estará na Praça Linear do Flamengo. Já no dia 28 e 29/09 o evento desembarca na Praça do Tiradentes, em Araçatiba.