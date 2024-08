Firjan SENAI oferece mais de 8 mil vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional

Firjan Senai abre oportunidades com cursos profissionalizantes. - Foto: Divulgação

Firjan Senai abre oportunidades com cursos profissionalizantes. - Foto: Divulgação

Com o objetivo de proporcionar maior acesso à educação para todos, a Firjan SENAI disponibiliza 8.002 vagas gratuitas em cursos profissionalizantes em todo o estado do Rio. Um pouco mais da metade dessas vagas, 4301, são disponibilizadas na Região Metropolitana - Benfica, Maracanã, Laranjeiras, Tijuca, Vicente de Carvalho, Jacarepaguá, Vila Isabel, Santa Cruz, Nova Iguaçu, Itaguaí, Niterói e São Gonçalo. As aulas terão início entre agosto e setembro.

Para participar, os candidatos devem preencher os pré-requisitos específicos dos cursos desejados, incluindo idade e escolaridade, além de renda familiar mensal per capita bruta de até 1,5 salário-mínimo federal, comprovada por meio de uma autodeclaração. É fundamental também ter acesso a um computador ou notebook, já que parte dos cursos será realizada de forma on-line, seguindo a estratégia EAD.

As inscrições e matrículas serão realizadas exclusivamente na forma presencial em uma unidade Firjan SENAI. Será necessário apresentar todos os documentos exigidos, incluindo identificação, CPF, comprovante de escolaridade e autodeclaração de baixa renda. Candidatos menores de idade deverão ser acompanhados por seu responsável legal.

Edson Melo, gerente de Educação Profissional da Firjan SENAI, pontua a importância da qualificação para o futuro de jovens e adultos. “Portanto, a Firjan SENAI está ofertando vagas gratuitas em cursos profissionalizantes, focando na ampliação das oportunidades de trabalho e de renda dos alunos”, afirma.

Cursos oferecidos:

São mais de 60 títulos distribuídos em 329 turmas, oferecidos nos formatos on-line, presencial ou semipresencial. Há oportunidades em áreas tecnológicas como: Alimentos e Bebidas, Audiovisual e Animação Digital, Automotiva, Automação e Mecatrônica, Construção Civil, Eletroeletrônica, Energias Renováveis, Gestão, Gráfica e Mídias Impressas e Digitais, Logística, Metalmecânica, Refrigeração e Climatização, Tecnologia da Informação, Vestuário, entre outras.

Os cursos abrangem diferentes áreas. | Foto: Divulgação

Na Firjan SENAI Niterói serão abertas 66 turmas com a oferta de 1321 vagas gratuitas para os cursos de Pintor de Edificações, Almoxarife, Aplicador de Revestimentos Cerâmicos, Armador de Ferragem, Carpinteiro de Obras, Confeiteiro, Eletricista Predial, Eletricista de Obras, Instalador Hidráulico Predial, Instalador de Sistema Drywall, Instrumentista Industrial, Mecânico de Manutenção e Instalação de Aparelhos de Climatização e Refrigeração, Operador de Produção Industrial, Padeiro, Pedreiro de Alvenaria de Vedação, Pizzaiolo, Serralheiro de Ferro e Soldador de Aço Carbono Eletrodo Revestido 4G.

Cursos de padeiro e pizzaiolo também são oferecidos. | Foto: Divulgação

Na Firjan SENAI São Gonçalo estão abertas 17 turmas com a oferta de 341 vagas gratuitas para os cursos de Pintor de Edificações, Almoxarife, Assistente de Controle de Qualidade, Assistente de Operações em Logística, Caldeireiro, Eletricista Instalador Residencial, Eletricista Predial, Instalador de Sistemas Fotovoltaicos, Modelista - Modelagem Manual, Operador de Computador, Operador de Máquinas de Costura Industrial do Vestuário, Programador Front-End e Programador Back-End.