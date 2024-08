Casa do Trabalhador Itinerante chega a Jaconé

A Prefeitura de Maricá realiza mais uma edição da Casa do Trabalhador Itinerante no sábado e domingo, dias 17 e 18/08, das 9h às 13h. Desta vez, o projeto da Secretaria de Trabalho estará em Jaconé, na Avenida do Canal com a Rua Dois, com oferta de vagas, cadastramento de currículos, orientações jurídicas, vocacionais e de como se comportar numa entrevista de emprego, além de palestras e workshops.

A iniciativa já passou pelo Centro, Itaipuaçu, Ponta Negra e Bambuí e conta com assistentes sociais, psicólogos e uma equipe jurídica com advogados. As vagas serão ofertadas pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Maricá e as equipes da Secretaria de Trabalho cadastram os currículos e encaminham para as empresas parceiras do projeto. É necessário levar originais e cópias dos documentos pessoais (Identidade, CPF, comprovante de residência, título de eleitor e carteira de trabalho).

Leia também:

Botafogo sai na frente do Palmeiras em jogo de ida pela Libertadores 2024

Polícia prende membros de grupo que vendia água contaminada extraída em área de milícia

Serviço:



Casa do Trabalhador Itinerante

Jaconé – Avenida do Canal com Rua Dois

17 e 18/08

9h às 13h

Balcão de empregos, cadastro de currículos, palestras e orientação jurídicas, vocacionais e de como se comportar numa entrevista de emprego