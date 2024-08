Botafogo sai na frente do Palmeiras em jogo de ida pela Libertadores 2024

O Botafogo venceu o Palmeiras por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (14), no Nilton Santos, e abriu vantagem no jogo de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores. Com gols de Luiz Henrique e Igor Jesus – Mauricio descontou –, o Glorioso fez o que seu torcedor esperava em casa: competiu, se impôs durante boa parte do jogo e criou chances até para obter um placar mais elástico.

O clube paulista, por sua vez, mostrou bem mais força do que há duas semanas, em outro jogo de ida – quando foi dominado pelo Flamengo e praticamente selou sua eliminação da Copa do Brasil. Agora, mais forte e com Estêvão de volta, o time de Abel Ferreira tentará a virada no Allianz Parque, na próxima semana.