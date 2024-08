São Gonçalo abre vagas para curso gratuito de grafite

As aulas serão ministradas na Casa do Empreendedor - Foto: Divulgação

As aulas serão ministradas na Casa do Empreendedor - Foto: Divulgação

Estão abertas, a partir desta segunda-feira (12), as inscrições para o 'Curso de Arte na Rua', que vai ensinar um pouco sobre grafite, dentre outros temas. As aulas irão começar no dia 3 de setembro.



Ministradas pelo artista William Ferreira Peixoto, mais conhecido como William Kotó, sob a supervisão do artista Marcelo Eco, as aulas gratuitas ocorrerão às terças e quintas-feiras, com turmas divididas nos seguintes horários: das 9h às 10h30, das 10h30 às 12h, das 13h30 às 15h e das 15h às 16h30.

Leia também:

Festival de Boteco agita o mês de agosto na Reserva Cultural, em Niterói

Niterói recebe a maior feira de cafés especiais do Rio de Janeiro

As aulas serão ministradas na Casa do Empreendedor, localizada na Rua Coronel Moreira César, 164, no Centro de São Gonçalo. O curso tem duração de 2 meses.

Os interessados devem se inscrever na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que fica no Partage Shopping e funciona das 10h às 17h. Ao todo, 20 vagas serão disponibilizadas. Os alunos devem ter mais de 18 anos. As inscrições seguirão até o dia 27 de agosto ou até o fim das vagas disponíveis.