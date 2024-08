Niterói recebe a maior feira de cafés especiais do Rio de Janeiro

A agenda inclui palestras sobre a história e as curiosidades do café, oficinas de métodos de preparo da bebida - Foto: Divulgação

A agenda inclui palestras sobre a história e as curiosidades do café, oficinas de métodos de preparo da bebida - Foto: Divulgação

A bebida queridinha dos brasileiros vai ganhar um evento inteiramente dedicado a ela no Plaza Niterói. O shopping recebe, entre os dias 15 e 18 de agosto, o Festival do Café, maior feira livre de cafés especiais do Rio de Janeiro. O evento, que reúne mais de 20 stands de cafés especiais, cervejarias e empórios, também promove oficinas e palestras sobre o universo do café e apresentações musicais. A entrada é gratuita.

Entre os expositores, estão pequenos cafeicultores do estado e de outras regiões do Brasil, que apresentam versões da bebida com diferentes notas e métodos de produção. Produtores de cervejas com cafés, pães, chás e outras iguarias que harmonizam com o café também estarão presentes no evento, convidando o público a conhecer sabores incomuns – como bolo de rolo, cervejas, doces e até geleia de café. Alguns dos stands oferecem degustação gratuita, e clientes 2 ou 3 estrelas do App Plaza ganham um café com sua selfie estampada na espuma de leite (por tempo limitado).

Leia também:

Acidente deixa em morto e três feridos em Maricá

Entenda o motivo de Israel extrair esperma de soldados mortos pela guerra

“Com esse evento, proporcionamos aos nossos clientes a oportunidade de conhecer diferentes versões do café e da gastronomia harmonizada em um mesmo lugar, fomentando a cultura de cafés especiais na nossa cidade e, ao mesmo tempo, apoiando produtores artesanais do nosso estado”, afirma Rayan Raison, gerente de marketing do Plaza Niterói.



A agenda inclui palestras sobre a história e as curiosidades do café, oficinas de métodos de preparo da bebida, matcha, entre outros – também gratuitas e sujeitas à lotação. Shows de jazz, rock instrumental, blues e bossa nova embalam a programação de sexta-feira, sábado e domingo.

O Festival do Café acontece entre de 15 a 18 de agosto, das 11h às 21h, na Praça de Eventos do Plaza Niterói. Os shows são comandados pela banda Trívia Jazz e acontecem às 19h, na sexta-feira, e às 17h e às 19h, no sábado e no domingo. O evento é gratuito.