Projeto no Rio vai oferecer 100 vagas de capacitação para mulheres de baixa renda

No próximo sábado (10), um projeto social gratuito vai abrir 100 vagas de qualificação profissional para mulheres de baixa renda no Rio de Janeiro. A iniciativa tem como objetivo desenvolver habilidades técnicas para serviços de pet, como produção de alimentos, passeadora, banhista e cuidadora, além de habilidade essenciais para o dia a dia, como empreendedorismo e gestão.

Serão duas aulas semanais que ocorrerão de setembro a dezembro, divididas em mentoria e mini workshop. Para as aulas presenciais, as alunas vão receber vale-transporte. Após a conclusão do curso, as mulheres terão diversas opções para ingressar no mercado de trabalho.

As vagas serão disponibilizadas no evento da J3 Lab, para o lançamento Profissão Pet, que acontecerá no Centro de Artes Calouste Gulbenkian, na Praça XI, Rio de Janeiro, das 13h às 17h. O curso contará também com palestras de especialistas do setor, depoimentos de defensores da causa animal, e workshop prático de adestramento e comportamento animal.



Essa iniciativa faz parte do "Movimento Aprender e Cuidar", que luta pela causa animal e pelo empoderamento feminino.