Setor de bares e restaurantes estima alta de 15% nas vendas para Dia dos Pais

Empresários de bares e restaurantes da Região Metropolitana e dos Lagos estão animados com a proximidade do Dia dos Pais, esse ano celebrado em 11/08, o famoso segundo domingo de agosto. A previsão da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel Leste Fluminense) é de alta de 15% no faturamento em relação ao mesmo período de 2024.

A última pesquisa da Abrasel indicou que o setor de alimentação fora do lar está otimista com a data. "A celebração do Dia dos Pais é uma ocasião especial para reunir a família e criar as melhores lembranças afetivas. Por conta disso, os bares e restaurantes das regiões estão se preparando para proporcionar experiências culinárias inesquecíveis para esse dia tão especial", comentou Sandro Pietrobelli, presidente da Abrasel Leste Fluminense.

Leia também:

Câmara do Rio concederá a Rebeca Andrade título do mérito esportivo

Alegria em dose dupla: Bailes Charme agitam a sexta-feira em São Gonçalo



A expectativa positiva da instituição regional corrobora com a pesquisa nacional que mostra que 79% dos empresários esperam faturar mais nessa data do que em 2024. A maioria dos empresários que abrirão no Dia dos Pais tem expectativa de desempenho melhor neste ano em comparação ao ano passado. Para 65% o aumento deve ser de até 20% em relação ao ano passado.



"Aproveitamos para desejar um feliz Dia dos Pais e que todas as famílias possam celebrar com muito amor e carinho, fortalecendo cada vez mais os laços familiares e valorizando cada momento juntos", finalizou Sandro.