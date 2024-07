Drogasmil e Farmalife estão com 20 vagas de emprego abertas

As bandeiras estão em processo de expansão do número de lojas, tendo inaugurado sete unidades no primeiro semestre de 2024 - Foto: Divulgação

As bandeiras estão em processo de expansão do número de lojas, tendo inaugurado sete unidades no primeiro semestre de 2024 - Foto: Divulgação

A Drogasmil e a Farmalife estão com 20 vagas abertas para subgerentes farmacêuticos, na Zona Norte e Zona Sul do Rio de Janeiro – RJ. Para participar do processo seletivo, é necessário ter o ensino superior completo em Farmácia e CRF ativo. As bandeiras estão em processo de expansão do número de lojas, tendo inaugurado sete unidades no primeiro semestre de 2024 – seis da Drogasmil e uma da Farmalife, e buscam profissionais com experiência em liderança, organização, foco em solução de problemas e comunicação assertiva.

As bandeiras possuem uma série de projetos que visa melhorar a experiência dos colaboradores e tornar o ambiente de trabalho ainda mais inclusivo e diverso. Além disso, as equipes recebem treinamentos contínuos, desafios e oportunidades, que possibilitam o desenvolvimento pessoal e profissional.

Leia também:

Três apostas levam prêmio total de mais de R$ 102 milhões na Mega-Sena

Disque Denúncia pede informações sobre dupla que chefia o tráfico de drogas em comunidades de Búzios e Cabo Frio

Para saber mais, acesse: https://candidatos.abler.com.br/vagas/subgerente-farmaceutico-a-drogasmil-leblon-rj-379009



Drogasmil

Reconhecida como uma das marcas mais tradicionais do varejo farmacêutico carioca, a Drogasmil conta com mais de 70 lojas e está presente nos principais shoppings do Rio de Janeiro e Grande Rio. É uma das bandeiras que integram a Rede d1000, também composta pela Farmalife, Drogaria Rosário e Drogarias Tamoio.

Para saber mais, acesse www.drogasmil.com.br

Farmalife

A Farmalife é referência em beleza e dermocosméticos, com lojas na Zona Sul, Tijuca e Barra. Reconhecida como a marca carioca com perfil premium, é uma das marcas que integram a Rede d1000, também composta pela Drogasmil, Drogarias Tamoio e Drogaria Rosário.

Para saber mais, acesse www.farmalife.com.br