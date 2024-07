Disque Denúncia pede informações sobre dupla que chefia o tráfico de drogas em comunidades de Búzios e Cabo Frio

O Disque Denúncia (2253-1177), divulga nesta quarta-feira (31), um cartaz para ajudar nas investigações do 25º BPM, 126ª DP, em Cabo Frio e a 127ª DP, em Búzios, a fim de obter informações que levem à localização e captura dos criminosos, Raian Silva Bonze, vulgo “Novinho”, de 27 anos e de Anthony Matheus Barbosa Souza, vulgo “Play Boy”.

Ligados à facção criminosa Comando Vermelho (CV), os dois estariam dividindo a chefia do tráfico de drogas nas Comunidades do Rasa, em Búzios, que ficou a cargo do traficante “Novinho” e na Comunidade de Maria Joaquina, em Cabo Frio, chefiado pelo criminoso “Playboy”, ambas na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

Contra os criminosos Raian Bonze e Antony Matheus, constam Mandado de Prisão, expedido pela 2ª Vara de Armação de Búzios, pelo crime de associação para o tráfico de drogas



Assim, o 25º BPM, 126ª e 127ª DPs, solicitam a população que repasse de forma anônima informações sobre a localização dos foragidos da Justiça, para o Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa). O anonimato é garantido.